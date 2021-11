Mass Effect – BioWare tease en image le prochain opus

Pendant les Game Awards 2020, BioWare avait diffusé un teaser vidéo du prochain opus de la saga Mass Effect où on avait pu voir une Asari (qui ressemble fortement à Liara T’Soni) ramasser une pièce de la fameuse armure N7. Cela avait surpris notamment car cela signifiait que le studio allait travailler sur deux grosses licences : Mass Effect donc, mais également Dragon Age 4 qui est déjà dans les tuyaux depuis plus de deux ans maintenant et qui peine à se montrer. Et on le sait, empiler les projets n’est pas très bon.

Hier, 7 novembre était le N7, un jour communautaire où les fans de Mass Effect célèbrent la saga. L’année dernière, BioWare avait annoncé Mass Effect : Legendary Edition, une compilation offrant une version modernisée de la trilogie des aventures de Shepard incluant également les nombreux DLC.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀

Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021