Faut-il acheter Mass Effect Édition Légendaire et pourquoi ?

Mass Effect Édition Légendaire vient de sortir et si notre test du jeu est en cours, on s’est tout de même posé la question de savoir à qui s’adresse cette compilation et si elle vaut le coup d’être achetée. D’autant plus qu’elle est vendue au prix fort, soit entre 60 et 70 euros en fonction de votre plateforme, ce qui n’est pas rien et se doit d’être justifié.

Alors déjà qu’est-ce que la Mass Effect Édition Légendaire ? Il s’agit ni plus ni moins d’une compilation de remasters des 3 premiers épisodes de la saga Mass Effect, ou en d’autres mots de la trilogie originale mettant en scène un certain Shepard. Respectivement sortis en 2007, 2010 et 2012, ces trois jeux sont considérés par beaucoup comme des chefs-d’œuvre du space opera et de l’action-RPG, qui ont marqué de leur emprunte la septième génération de console.

En 2017, un spin-off appelé Andromeda sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et devait être le point de départ d’une nouvelle trilogie se déroulant dans une autre partie de l’univers en mettant en scène des personnages différents. Malheureusement, le titre ne fut pas à la hauteur des attentes, aussi bien de celles des joueurs que de la presse spécialisée, et la mise en chantier de cette nouvelle saga tomba peu à peu dans l’oubli.

Seulement voilà. Début décembre dernier, le nouveau Mass Effect a été dévoilé via un très court teaser lors des Game Awards et annonce un renouveau réjouissant pour la saga, et même s’il va falloir prendre son mal en patience, Bioware priorisant Dragon Age 4, on ne peut qu’être enthousiaste de voir revenir prochainement la licence sur le devant de la scène.

En attendant donc, on a le droit à cette compilation qu’est Mass Effect Legendary Édition et si on était au départ assez dubitatif quant à son intérêt, surtout à ce prix là et si on dispose déjà de la trilogie originale, force est de constater finalement que mine de rien nous nous sommes trompés. En effet, beaucoup pourrait y trouver là un moyen de se plonger pour la première fois dans l’aventure ou même de s’y replonger avec plaisir.

Parce que l’on oublie souvent que le premier épisode qui lança toute la saga et qui parut en 2007 sur Xbox 360, avant de se voir porter quelques années après sur PlayStation 3 et PC, a diablement mal vieilli. Que ce soit d’un point de vue graphique, et on parle là plus de réalisation technique et non de direction artistique, ou encore dans son gameplay, et notamment au niveau de ses gunfights, Mass Effect est devenu assez archaïque.

Aussi, après nous être plongé quelques heures dans le remaster de ce premier jeu, un constat s’est imposé de lui-même : quel bonheur de redécouvrir ce titre avec un enrobage graphique mis à jour et surtout un gameplay modernisé. Car c’est bien là l’intérêt premier de cette compilation, avoir l’occasion de profiter des plaisirs de Mass Effect, tout en évitant les quelques écueils du passé.

On ne va pas vous le cacher, les gunfights du premier jeu n’étaient ni très dynamiques, ni super agréables de prise en main, alors quand Bioware a annoncé avoir retravaillé très précisément cet aspect du jeu, on s’est dit que ça pouvait valoir le coup d’œil. Alors oui, l’interface a été repensée, la prise en main assouplie, la caméra retravaillée et on se rapproche un peu plus de ce qu’offraient les suites.

Certes, on est loin du niveau des Mass Effect 2 et 3, mais il nous est impossible de nier que le confort de prise en main est réel et tranche radicalement avec l’expérience qu’offre aujourd’hui le titre original, qui garde néanmoins un certain charme pour les amoureux de la licence. Mais inutile de dire que si vous êtes néophytes et que vous souhaitez vous lancer dans cette formidable aventure, l’Édition Légendaire que voici est un met de choix.

Techniquement, on franchit un cap. Éclairage, textures, résolution et framerate ont tous connu un gros coup de polish plus que bienvenu. C’est d’ailleurs assez remarquable, notamment au niveau des modèles de personnages qui paraissent bien moins datés et même si l’on reste très loin des standards actuels, et plus ou moins des suites, on ne peut que tirer notre chapeau au le travail effectué.

Quant aux deux autres épisodes, les évolutions sont certes présentes, mais moins remarquables, probablement aussi parce qu’ils ont beaucoup mieux vieillis. Mass Effect 3 par exemple, est assez similaire à ce que l’on connaissait, la résolution 4K en plus forcément. Mais en 1080p c’est du pareil au même à quelques détails près et on aurait aimé peut-être un peu plus d’ambition sur les deuxième et troisième opus.

Vient la question de savoir a qui se s’adresse Mass Effect Édition Légendaire. Aux fans de la première heure ? Aux néophytes ? Aux nombreux joueurs qui n’ont fait que les deux dernières entrées ? Eh bien finalement un peu à tout ce beau monde.

Les fans auront plaisir à se replonger dans les aventures de Shepard et redécouvrir un premier épisode qui avait vraiment vieilli ; les néophytes pourront ainsi s’y mettre dans des conditions plus optimales et sur leurs machines actuelles ; et les autres pourront enfin passer outre l’archaïsme trop prononcé de Mass Effect, surtout lorsque l’on sort de ses suites.

Reste que le prix est sans aucun doute un peu exagéré et quitte à remettre le Mass Effect au goût du jour, n’aurait-il pas été plus audacieux et sage d’en faire un vrai remake ? Peut-être aurait-il fallu prendre exemple sur Mafia qui a récemment proposé une compilation des trois épisodes, avec notamment un vrai et très bon remake du premier épisode, un joli remaster du second et une édition complète pour le troisième, trop récent pour avoir le droit à une refonte, aussi légère soit-elle.