La contre-attaque de BioWare pour bientôt ?

Des vestiges peinant à rester en place, une ombre orpheline de son image originale, un exemple de mastodonte respecté s’étant pris les pieds dans les lambeaux de son talent… les comparaisons ne manquent pas pour dénigrer ce qu’est devenu BioWare, un studio qui rivalisait naguère avec Bethesda dans le domaine des RPG et Ubisoft pour les jeux typés action-aventure, qui a perdu tant de talents et de confiance que certains hésitent même à l’appeler par son nom, par respect pour son âge d’or passé.

Bugs, mauvais management et critiques acerbes ont eu raison des ambitions du studio, le menant à se faire dépouiller de certaines de ses franchises iconiques : Larian a repris le flambeau coruscant des Baldur’s Gate tandis que Kotor est porté disparu ; gisant sans doute déchiqueté dans un coin obscur, la faute à une mésentente entre les hyènes opportunistes qui ont su récupérer les droits de la franchise mais n’ont pas su s’en montrer dignes.

Mass Effect et Dragon Age, voilà donc les deux projets principaux sur lesquels travaille silencieusement BioWare, préparant avec soin son retour sur scène pour éviter la cène. Où en est-on en 2023 ? Ces projets ont-ils été tués et enterrés discrètement en coulisses comme tant d’autres en ces temps troubles ? Questions légitimes après que SEGA ait fait supprimer plusieurs jeux en développement au sein de Creative Assembly, et notamment HYENAS, à quelques semaines seulement de sa sortie. Échapper à la faucheuse du chaos managérial est toujours une victoire pour un projet AAA.

L’énigme Mass Effect

À l’occasion du 7 novembre, soit le N7 Day, un jour de célébration officieux dans la communauté des fans des Mass Effect, BioWare a partagé deux teasers sur le prochain jeu Mass Effect, largement attendu au tournant. Ces deux teasers relativement sibyllins (surtout le second, qui semble être un hommage à la version femme de Shepard dans la trilogie originale) ne permettent pas de conclure quoi que ce soit quant au statut de développement du prochain Mass Effect, supposément toujours en pré-production.

Pourtant, ces deux teasers s’inscrivent dans un projet beaucoup plus large. BioWare n’a pas dépensé de l’argent pour modéliser des personnages en 3D, les rigger et tourner deux petits clips. Ces teasers s’inscrivent dans le versant marketing de quelque chose de beaucoup plus large, plus vaste, avec une roadmap dont le N7 Day ne représente qu’un modeste jalon symbolique.

Même si l’on sait que Mass Effect arrivera bien après Dragon Age Dreadwolf, il se pourrait que ce soit plus tard encore puisque l’on a appris plus tôt dans l’année que les équipes de développement de Mass Effect seraient venus épauler celles de Dragon Age pour les aider dans un contexte de reports successifs pour sa date de sortie.

Le mystère Dragon Age

Dragon Age Dreadwolf, le quatrième opus de la franchise est un véritable serpent de mer depuis qu’il a été annoncé. Entre rumeurs de changements massifs en cours de projet et date de sortie décalée à maintes reprises, le jeu qui devrait être le porte-étendard du grand retour de BioWare depuis le fiasco d’Anthem semble subir de nouveau les hésitations du management quant à la forme finale du jeu. Aïe.

L’auteur Jeff Grubb, qui est désormais familier sur le Giant Bomb Podcast pour lâcher des commentaires incendiaires sur BioWare, aurait eu des informations depuis des sources internes au projet :

« À un point, la date qu’ils visaient devait être le mois prochain, soit septembre 2023. Mais, en interne, (la sortie de) Dragon Age 4 est constamment repoussée. Ils ont déplacé la date de sortie, estimée à mars 2024, il y a peu. Mars 2024, c’est dans peu de temps n’est-ce pas ? Eh bien, devinez quoi, le jeu ne sortira pas à cette date non plus. Ils l’ont encore repoussé, le jeu ne sortira pas avant l’été 2024 au mieux. Ce ne sont pas leurs annonces publiques, c’est ce qui est dit en interne. Je pense que c’est très probable qu’ils repoussent encore la fenêtre de sortie. »

Bien qu’il soit difficile de contredire Grubb sur les reports successifs de la date de sortie depuis son annoncement en 2018, il semble toutefois qu’il y ait de grandes chances que le titre sorte en 2024. Ainsi a-t-on pu découvrir sur le LinkedIn d’un animateur senior de BioWare une mention indiquant que la sortie prévue du jeu est bel et bien 2024. L’animateur en question, Kevin Scott, travaillant depuis 7 ans dans le studio, l’information n’est pas à écarter d’un revers de main et abonde dans le sens d’une sortie probable du prochain Dragon Age pour 2024, quelle que soit la fenêtre de sortie finale choisie.

L’on peut légitimement s’inquiéter comme se réjouir de cette situation, tant on ignore si les reports témoignent réellement de conflits managériaux, ou bien si d’anciens employés revenus en renfort se sont attelés à rectifier le tir pour proposer une expérience solo complète.

Comme le vénérable Mark Darrah qui a travaillé 30 ans au sein de BioWare (en étant notamment le directeur du développement de DA2, rien que ça) et avait quitté le studio en 2020 en dénonçant les pratiques de travail toxiques de l’industrie. Revenu il y a peu au sein du studio avec une casquette de consultant, il s’agit d’un retour particulièrement chargé en symboles.

BioWare n’est pas mort, mais l’épée de Damoclès se balance toujours avec une malice malsaine au-dessus du studio canadien. Derrière ces spéculations se cache une interrogation substantielle : le studio a t-il appris de ses erreurs et va nous surprendre en proposant des expériences solo complètes dans la lignée de Baldur’s Gate 3, et alors même que le dernier jeu de Bethesda n’est pas le chef d’œuvre tant attendu ? Ou bien, aura-t-on des jeux saupoudré de DLC, BattlePass et microtransactions pour doter nos personnages de montures démoniaques et saturées d’effets visuels à 20€ ?

À l’ère du FOMO, des campagnes solo bâclées menant à un versant multijoueur où opèrent des mécaniques commerciales prédatrices, on se demande quelle voie le Titan déchu BioWare va choisir pour revenir. Car si plaire aux fans historiques est une chose, attirer de nouveaux joueurs en est une autre, et assurer suffisamment de revenus pour développer de futurs projets et garantir la survie du studio est un tout autre dilemme à part entière.

Les prochains Dragon Age et Mass Effect viendront avec leurs propres questions, mais, pour nous, ces jeux représenteront les réponses choisies par BioWare à ce qui importe le plus à nos yeux de joueurs.