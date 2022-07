Mass Effect – Une scénariste pour le nouvel opus

Depuis son annonce timide à l’aide d’un court teaser, le prochain opus de la saga Mass Effect s’est fait plutôt discret. Il donne signe de vie de temps à autre à travers des déclarations, des artworks ou de nouvelles embauches au sein du studio. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui, car une scénariste habituée du milieu du jeu vidéo vient tout juste de rejoindre le projet.

Forte d’une carrière solide, dont quatorze longues années chez Eidos Montréal, c’est Mary DeMarie qui a été choisie par le studio pour devenir la Senior Narrative Director du prochain Mass Effect. Un rôle qui devrait lui aller comme un gant, en témoigne ses postes de directrice narrative et scénariste principale sur Deus Ex : Human Revolution et Mankind Divided.

Elle a également officié sur le récent jeu Gardiens de la galaxie avant de claquer la porte de chez Eidos Montreal. Si ce dernier titre ne brille pas par tous ses aspects, l’histoire est un de ses points forts. Bien que plutôt simple, le scénario est assez bien écrit et jouit d’un rythme maîtrisé et d’une mise en scène intéressante. On peut également citer dans la longue liste de projets sur lesquels elle a travaillé des mastodontes tels que Myst III et IV.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet “Mass Effect 5” reste encore assez vaporeux aux yeux des joueurs. Une aura de mystère entoure le titre et chaque information est décortiquée et interprétée. Ce qui est sûr, c’est que l’embauche du jour signe l’envie de mettre des personnes compétentes et disposant d’expérience au cœur du projet.

Enchaînant les échecs depuis la fin de la trilogie originale, Bioware se doit de redorer son blason et semble s’en donner les moyens en s’entourant de nouveaux cerveaux et créatifs. Reste à savoir si cette stratégie s’avérera payante et si le mojo de la trilogie originale saura se retrouver dans le Mass Effect tout beau, tout nouveau qui devrait atterrir sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.