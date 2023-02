Dragon Age: Dreadwolf – Enfin un peu de gameplay !

Annoncé aux Game Awards 2018, Dragon Age: Dreadwolf continue de faire patienter les joueurs. Alors que le titre a atteint sa phase Alpha et qu’il est jouable du début à la fin, il semble avoir passer une nouvelle étape dans sa communication puisque les leaks et diverses informations commencent à émerger.

Depuis le début de son développement et son annonce, les joueurs n’ont eu que très peu d’informations à se mettre sous la dent, hormis quelques illustrations et une vidéo. Un utilisateur de Reddit a dévoilé un clip vidéo de gameplay ainsi que plusieurs captures d’écrans. Si le contenu date d’une version Alpha très peu avancée dans le développement, elle permet d’en découvrir davantage sur le gameplay.

Le leaker révèle avoir vu environ 20 minutes de jeu. La séquence se déroule dans le QG des Grey Warden à Weisshaupt qui manque de textures et détails puisqu’il s’agit d’une version peu poussée. Dans cette séquence, l’utilisateur a retrouvé des éléments types de la licence Dragon Age comme les Engeances et le Lyrium rouge, que l’on avait déjà pu croiser aupravant et notamment dans le dernier opus, Dragon Age: Inquisition.

Toujours d’après le leaker, Dragon Age: Dreadwolf serait plus dynamique que son prédécesseur à tous les niveaux. Le titre serait d’ailleurs proche d’un God of War avec plusieurs enchaînements de combo ainsi que des animations spéciales. Toutefois, il semblerait qu’il n’ait rien vu de « stratégique » comme des gestions de groupe par exemple. Ce n’est cependant pas réellement représentatif du résultat final du titre.

Même s’il s’agit d’une version Alpha, le leaker semble vouloir appuyer sur la qualité de l’animation de BioWare. Les informations sont cependant à prendre avec une grande précaution même s’il est difficile de fermer les yeux dessus tant les éléments ont l’air prometteur. BioWare semble vouloir redynamiser la formule tout en conservant une grande partie de ce qui fait la renommée de la licence.

Après une copie mise au placard après l’échec d’Anthem et un second reboot en 2021, le développement de Dragon Age: Dreadwolf semble suivre son cours. Pour autant, le titre ne devrait pas faire apparaître avant 2024. D’ici là, BioWare pourrait communiquer davantage sur le jeu. Encore un peu de patience…