Dragon Age: Dreadwolf – Le développement a atteint la phase Alpha

Depuis son annonce en 2017 et quelques trailers parsemés dans le temps, il est vrai que nous n’avons pas eu que de bonnes nouvelles du prochain opus Dragon Age : Dreadwolf. Pourtant, BioWare a révélé dans un billet de blog que le titre avait atteint la phase Alpha du développement et qu’il était jouable du début à la fin.

S’il reste encore du travail à accomplir, la phase Alpha est une étape importante et symbolique dans le développement d’un jeu. Une bonne nouvelle pour BioWare et pour le projet en général puisque ce dernier a été remanié plusieurs fois, et même amputé de son directeur créatif, Matt Goldman qui exerçait en tant que tel depuis 2017 après le départ de Mike Laidlaw (14 ans d’expériences chez BioWare), laissant craindre le pire pour le projet. D’autant plus que le développement de Dragon Age : Inquisition avait complètement épuisé l’équipe.

Pour la première fois, nous avons une vue d’ensemble sur l’intégralité du jeu, des premières scènes de la première mission jusqu’à la fin. Tout est maintenant visible, audible, jouable et forme une expérience cohérente. – Gary McKay, directeur général de BioWare

Maintenant que le développement a atteint la phase Alpha, l’équipe va pouvoir évaluer le rythme du jeu, la progression et la cohérence narrative, l’histoire… D’ailleurs, Gary McKay indique que dorénavant, ils vont pouvoir s’atteler « au réalisme esthétique de la forme finale et de la reprise des caractéristiques de jouabilité » afin de livrer un produit fini d’une grande qualité, à la hauteur de l’attente des fans.

Gary McKay partage également son enthousiasme par rapport aux personnages et surtout nous évoque Minrathie, la capitale de l’Empire tévintide dont nous avons tant entendu parler dans les précédents opus et notamment Dragon Age : Inquisition avec le culte des Venatori et l’allié Dorian. Il nous promet « une identité visuelle plutôt spectaculaire » et nous avons hâte d’en savoir plus.

BioWare nous promet de nous tenir au courant des avancées, mais nul doute que chaque jour qui passe nous rapproche de l’aboutissement de Dragon Age : Dreadwolf. Certains, comme le journaliste Jeff Grubb évoque même une sortie pour fin 2023…