La FIFA et KONAMI scellent un partenariat Esport sur eFootball

Il y a plus de deux ans déjà, Electronic Arts décidait de s’affranchir de son partenaire de toujours pour sa licence footballistique, considérant que la FIFA, pour le simple octroi de son nom et de droits pour ajouter la coupe du monde, globalement, réclamait bien trop d’argent. On parlait alors de plus d’un milliard de dollars. Un changement de nom pour la licence d’EA, maintenant nommée EA Sports FC, qui aurait pu mal tourner, mais sans concurrent crédible, le virage fut finalement opéré sans grands problèmes.

Car on imaginait à l’époque que d’autres géants du sport vidéoludique, tel que 2K Games pour ne citer que lui, allaient s’engouffrer dans la brèche et négocier avec la fédération de football afin d’en récupérer le nom. Mais pour le moment, au-delà de quelques rumeurs éparses, rien ne semble se profiler à l’horizon. Du moins, jusqu’à l’annonce étonnante de ce partenariat entre la FIFA et KONAMI, un comble lorsque l’on se souvient que l’éditeur japonais et son Pro Evolution Soccer était le concurrent principal des jeux FIFA durant des décennies.

Une collaboration qui tourne plus précisément autour de compétitions virtuelles puisqu’il s’agit là d’organiser deux coupes du monde de la FIFA via eFootball (ex-PES donc) plus tard dans l’année à la fois sur mobile et console. Pour cette première édition, les qualifications viennent de débuter et devraient se poursuivre durant ce mois d’octobre avant des phases finales qui se tiendraient, en présentiel, d’ici la fin d’année.

Est-ce que toutefois un tel partenariat a la moindre chance de faire une quelconque ombre à EA Sports FC ? Sans doute pas, mais l’objectif n’est probablement pas là. Et malgré un accueil critique de la part de la presse et de joueurs très mesuré (c’est le moins que l’on puisse dire), eFootball en est aujourd’hui à plus de sept cent millions de téléchargements (incluant le mobile). Un poids lourd du football virtuel.

Ainsi, en cas de réussite de ce projet, ne pourrait-on pas imaginer que KONAMI s’arroge un peu plus de droits et lance, à terme, son propre jeu estampillé FIFA ? On en parlait comme d’une blague il y a quelques années, alors que l’éditeur japonais était en totale perdition sur le marché du jeu vidéo, mais aujourd’hui, les cartes pourraient bien avoir été rebattues.

Une annonce qui fait toutefois tâche dans la communauté des joueurs professionnels d’eFootball car, quelques jours à peine avant cette prise de parole, le World Esport Championship 2024, organisé par l’International Esport Federation (IESF) qui devait se tenir du 11 au 19 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite, a été annulé pour des « problèmes logistiques ». Un tournoi mondial amateur non officiel, certes, mais agréé par KONAMI. Même chose pour le Global Esport Games qui devait se tenir en Chine durant le mois de décembre. Faut-il y voir un lien de cause à effet ?

Et s’il fallait en ajouter un peu plus, on pourrait aussi évoquer le cas de Celic Atzin Hernandez Valencia, aka TheArsenalstyle, l’un des meilleur joueur Esport d’eFootball qui a récemment pris la parole sur X (ex-Twitter) afin de donner son avis sur les compétitions organisées par KONAMI. Et il n’y va pas avec le dos de la cuillère, critiquant par exemple l’accueil des joueurs, l’absence de prise en charge de repas, ou même de transport vers le lieu des compétitions ou la diminution des cash prize, passés de deux cent milles dollars en 2019 à vingt milles à se répartir entre les seize participants des World Finals de 2024.

Est-ce que l’arrivée de la FIFA dans l’équation permettra d’ajouter du sérieux à ces événements et offrira une scène Esport à la hauteur des attentes des joueurs, qu’ils soient professionnels ou simples spectateurs ? Et auquel cas, pourraient-ce être les prémisses du retour d’un duel sur le rectangle vert virtuel entre les deux frères ennemis d’hier, KONAMI et EA ?