EVO Japan 2026 – Des annonces pour faire de l’ombre à Street Fighter 6 ?

Ce week-end les admirateurs de baston ont vibré lors de l’EVO Japan 2026. Cet évènement a permis de prendre la température des tendances du moment en observant le nombre de participants et de spectateurs pour chaque jeu. C’était aussi l’occasion pour les éditeurs japonais de faire quelques annonces à domicile en attendant l’EVO qui aura lieu en juin à Las Vegas. SNK a tiré son épingle du jeu en étant l’éditeur qui a fait le plus d’annonces mais c’est Arc System Works qui a marqué les esprits en dégainant le trailer de l’un des jeux les plus attendus du mois d’août : Marvel Tokon.

SNK et Bandai Namco peinent à reconquérir le cœur des joueurs

Pour l’instant, Capcom reste sans conteste le roi du jeu de combat. Street Fighter 6 établit un record d’inscriptions pour son tournoi (7 168 joueurs), attire un nombre de spectateurs impressionnant et conserve une communauté de joueurs qui ne cesse de croître. Mais pour ce qui est des surprises, la compagnie au logo bleu et jaune est restée avare et les fans devrons se contenter des quelques images d’Ingrid pour patienter jusqu’au prochain gros évènement. C’était l’occasion idéale pour SNK de briller en dévoilant quelques nouveautés.

Tout d’abord, World Heroes Perfect rejoint la collection Neo Geo premium selection. Le dernier opus de la série sortie en 1995 est donc disponible sur Steam avec quelques ajouts dont un mode entraînement, la possibilité de jouer en ligne (rollback netcode inclus) et de créer des tournois. Qui sait, si le jeu est assez populaire peut-être sera-t-il réédité pour la Neo Geo AES+ prévue en novembre ?

Ensuite, le très bon King of Fighter 15 aura le droit à une mise à jour d’équilibrage en juillet qui donnera sans doute envie aux fans de s’y replonger. Enfin, le mystère s’est levé quant à l’identité du prochain personnage jouable de Fatal Fury: City of the Wolves. Nous n’avons pas encore eu le droit à un trailer de gameplay, mais nous savons désormais que Robert Garcia (Art of Fighting et KoF) arborera ce mois-ci la légendaire identité de Mr. Karate, troisème du nom.

Après les polémiques suivant son rachat par un prince héritier d’Arabie Saoudite, SNK emploie les moyens à sa disposition pour redorer son blason : collaborations, baisses de prix et mise en avant de son patrimoine. Il reste à déterminer si cette stratégie encore timide finira par payer.

Même si les annonces ont majoritairement concerné les jeux SNK, Bandai Namco a aussi profité de l’évènement pour dévoiler le gameplay du prochain personnage de Tekken 8, Kunimitsu. Espérons que le dernier combattant de la saison qui sera montré lors du Combo Breaker le 24 mai soit davantage au goût des fans souhaitant en finir avec le recyclage incessant des têtes connues de la licence. En définitive, les deux studios continuent de placer leurs pions pour essayer tant bien que mal de concurrencer SF6, mais leurs annonces n’étaient pas assez outrancières pour éclipser Marvel Tokon qui incarne sans doute le seul véritable challenger de taille.

Marvel Tokon : Avengers rassemblement

Le prochain jeu des créateurs de Dragon Ball FighterZ continue d’entretenir l’attente des joueurs et efface toutes les autres annonces de l’EVO : son trailer montre plus d’éléments du scénario et confirme la présence de Hulk et de Black Panther dans son casting.

Après deux sessions de beta fermée, les visiteurs ont pu remettre la main sur Marvel Tokon et profiter de matchs d’exhibition entre les joueurs pros lors de l’EVO Japan. On constate que les équipes d’Arc System Works n’ont pas chômé en retravaillant le HUD et en rendant plus nerveux les affrontements pour le plus grand plaisir des fans. Capcom doit sans doute s’en mordre les doigts, car les sensations de jeu se rapprochent définitivement plus d’un Marvel Vs Capcom que d’un Guilty Gear et force est de constater que la recette a su convaincre tout ceux qui s’y sont essayés. Le chemin du succès semble tout tracé pour le titre qui pourrait vite déloger Street Fighter 6 de son piédestal de jeu de combat le plus joué.