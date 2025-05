Dark Heresy – Owlcat Games plonge dans l’ombre de l’Imperium

Warhammer 40,000: Dark Heresy a été annoncé lors du Warhammer Skulls Showcase 2025. Développé par Owlcat Games, le studio à l’origine de Rogue Trader, ce nouveau CRPG tactique proposera aux joueurs d’incarner un Inquisiteur — ou l’un de ses acolytes — confronté à l’hérésie, la corruption et les jeux de pouvoir dans l’Imperium. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, sans date de sortie annoncée.

Contrairement à Rogue Trader et son aventure galactique ouverte, Dark Heresy semble prendre un virage plus contenu, plus narratif. L’accent est mis sur l’investigation, les choix moraux et les conséquences, dans un univers où la loyauté peut vaciller et la justice s’effondrer. La promesse est celle d’une tension constante, entre doutes et devoir, où chaque personnage pourrait cacher un démon — littéralement ou non.

Le gameplay reposera sur un système de combat au tour par tour, mais avec des escarmouches plus brèves, resserrées, à l’échelle d’enquêtes et d’interventions locales. Ce recentrage semble aussi une réponse aux retours sur Rogue Trader, jugé parfois trop verbeux ou trop long dans certaines phases. Ici, Owlcat promet une histoire où chaque dialogue aura du poids, chaque confrontation une tension propre.

Ce nouveau projet reste encore voilé de mystère, mais l’annonce a immédiatement attiré l’attention. Il faut dire que le studio inspire une certaine confiance. Rogue Trader, malgré ses longueurs, a été largement salué pour sa richesse d’écriture et son respect du lore. En choisissant d’adapter Dark Heresy, Owlcat ne joue pas la facilité : c’est une licence de niche, dense, qui attend beaucoup de rigueur et de finesse dans le traitement de l’univers et des thèmes. Une telle ambition pourrait résonner comme une promesse pour les fans… ou comme un test d’équilibriste pour un studio qui s’est lui-même placé sous haute surveillance.

Entre attentes et pression, le projet intrigue. Reste à voir si cette incursion dans les coulisses sombres de l’Imperium parviendra à créer une expérience aussi forte qu’introspective. Pour l’instant, les serviteurs de l’Empereur se réunissent, et le jugement approche.