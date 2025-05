Blue Prince – Pas de DLC, mais une version définitive en approche

C’est peut-être le jeu dont on a le plus parlé en avril 2025, et à juste titre : Blue Prince avait marqué les esprits comme le titre indé à faire absolument cette année, avec son concept original entre Rogue-like et escape game, et son ambiance particulière qui a séduit des milliers de joueurs. Déjà vu comme le futur GOTY par certains commentateurs, Blue Prince vient d’être mis à jour avec une version 1.04.5, et une promesse : l’exploration de Mount Holly s’arrêtera avec la 1.10.

C’est dans une publication sur la page Steam de Blue Prince que Tonda Ros, le papa solo du jeu, nous apprend la nouvelle. Après un tel succès, on aurait pu s’attendre à ce qu’il essaie de prolonger le plaisir artificiellement. Mais il assume une position totalement différente. Là où de gros éditeurs pourraient mettre la pression pour capitaliser sur les ventes, les indépendants, à défaut d’exploser comme l’a fait Blue Prince, ont au moins la liberté de se positionner comme des auteurs et de pouvoir se tenir à leur vision. Il nous explique que son objectif a toujours été le même :

« Je préfère les jeux qui proposent une expérience complète, et mon but n’a jamais été de modifier tout le temps mon jeu avec des mises à jour ou des DLC. Étant donné qu’il s’agit de mon tout premier jeu, je suis extrêmement fier de tout ce que j’ai réussi à intégrer pour sa sortie, mais il y a encore quelques petits éléments qui n’étaient pas tout à fait prêts pour la date de lancement, et que je tiens à ajouter pour réellement concrétiser ma vision de départ. »

Dans la suite de la publication, on découvre ces « petits éléments » qui nous attendent dans la version définitive du jeu : une borne d’arcade et un chat (qui, on s’en doute dans Blue Prince, ne seront pas juste là pour décorer), mais aussi des options d’accessibilité améliorées et une meilleure gestion de la fin de journée. Nous auront aussi droit à de nouvelles cinématiques ! Certaines nouveautés pourront arriver avant, mais la 1.10 sera la dernière grosse étape du développement avant de fermer pour de bon les portes du manoir.

En attendant cette ultime mise à jour, le patch 1.04.5 règle quelques soucis de sauvegarde (notamment sur PS5), des bugs de collision, ou des fautes de frappe dans les textes. Mais surtout, il rééquilibre certaines « expériences » à débloquer en jeu grâce à un pièce bien précise, et reformule certaines énigmes pour les rendre plus compréhensibles.