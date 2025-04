Blue Prince – Un classique instantané ?

Attention, cette semaine sort peut-être l’un de ces titres phénomènes qui coupent l’univers jeu vidéo en deux, avec d’un côté ceux qui y étaient, et de l’autre, ceux qui l’ont raté. On pense à Disco Elysium ou à Balatro, des jeux très attendus par ceux qui les suivaient, mais arrivés un peu de nulle part aux oreilles des autres, précédés de leur réputation. Et Blue Prince risque fort d’être de ceux-là.

Le jeu est un puzzle game indépendant pensé par l’artiste américain Tonda Ros, d’habitude plus versé dans le Septième Art (il est entre autres choses directeur photo) et développé par le studio Dogubomb, œuvrant également généralement dans l’univers du cinéma.

On y incarne un héritier chargé, pour mettre définitivement la main sur son héritage, de découvrir la 46ème pièce d’un manoir en comptant 45. Il s’agira alors d’explorer le manoir et ses plans , sachant ceux-ci sont redessinés aléatoirement chaque jour…

On pense à la Maison des Feuilles, le roman de de Mark Z. Danielewski décrivant une demeure plus grande à l’intérieur qu’elle ne l’est à l’extérieur, mais on pense aussi à l’un des très grands jeux de l’année 2024 : Lorelei and the Laser Eyes, autre puzzle game marquant, au design remarquable et aux énigmes très bien conçues, qui nous obsédaient même entre deux parties, et dans lequel il était aussi question d’explorer un manoir rempli de mystères et de secrets.

On souhaite à Blue Prince (vous avez le jeu de mots, d’ailleurs ?) au moins le même succès que Lorelei. Et il semble en emprunter le chemin. Après avoir remporté une tonne de récompenses en festival (Gamescom, Day of the Dev…), la presse est unanime : il a reçu la note de 100 chez Eurogamer, un autre 100 chez IGN France, le macaron « Bestest Test » chez Rock Paper Shotgun (qui n’attribue pas de note), et un très beau 92 sur Metacritic.

Et, excellente nouvelle, nous serons nombreux à pouvoir découvrir le titre sans à avoir à sortir la carte bancaire, puisque Blue Prince sera au programme à la fois du Game Pass et de l’abonnement PS Plus, et ce dès sa sortie, ce 10 avril. Il sort par ailleurs également sur PC via Steam.