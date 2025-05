Warhammer 40 000: Mechanicus II – Nécrons et Adeptus Mechanicus sont de retour

Annoncé lors du Warhammer Skulls Showcase 2025, Warhammer 40 000: Mechanicus II fait suite au jeu tactique acclamé de Bulwark Studios. Cette fois, l’Adeptus Mechanicus devra affronter les Nécrons sur la couronne-monde d’Hekateus IV, dans un conflit où chaque faction disposera de sa propre campagne. Un parti pris qui devrait normalement permettre une plus grande rejouabilité et enrichir la narration, d’autant plus que chaque camp bénéficiera de ses propres objectifs, de sa stratégie et de son style d’affrontement.

Le système de couverture, nouveauté attendue, devrait également redynamiser les affrontements au tour par tour. Là où les Tech-Priests de l’Imperium s’abritent et manœuvrent, les Nécrons brisent les lignes sans relâche. Ce contraste, appuyé par une ambiance sonore toujours aussi menaçante, promet des affrontements asymétriques mieux calibrés.

Autre évolution notable : la gestion stratégique entre les missions. Mechanicus II proposera une couche de gestion opérationnelle via le contrôle de territoires, la construction d’avant-postes ou la distribution de ressources, ce qui pourrait renforcer la cohérence militaire du conflit et ancrer davantage les décisions du joueur dans une logique de campagne.

Mais c’est surtout l’arrivée des Ligues de Votann qui intrigue. Pour la toute première fois dans un jeu vidéo Warhammer 40 000, cette faction emblématique apparaît. Non jouables, leurs membres interviendront dans les deux campagnes. Leur rôle sur Hekateus IV reste flou : chercheurs neutres, médiateurs ou agents à double agenda ? Leur loyauté semble aussi incertaine que leur influence potentiellement déterminante.

Difficile de ne pas être curieux quand on connaît la trajectoire de Bulwark Studios. Après l’excellente réception d’Ixion et du Mechanicus I, la confiance des joueurs est bien installée. Mais cette confiance s’accompagne d’une attente : avec deux titres consécutifs bien reçus, le studio n’a plus vraiment droit à l’erreur s’il veut poursuivre sa série de jeux à succès. Warhammer 40 000: Mechanicus II semble armé pour relever le défi, mais il sera surveillé de près.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. Le temps pour l’Omnimessie de veiller à ce que les codes soient bien respectés.