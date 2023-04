Nintendo – Miyamoto mentionne de futurs projets de film

Shigeru Miyamoto, directeur créatif de Nintendo, a réaffirmé la volonté du studio d’étendre la présence de leurs propriétés intellectuelles sur le grand écran. Il y a peu de temps, nous vous parlions des potentiels retentissements du film Super Mario Bros. : en vérité, cela fait longtemps que Nintendo prépare l’arrivée de ses licences phares sur le grand écran.

C’est dans une interview donnée en japonais au journal Nikkei que Miyamoto a pu donner un peu plus d’information au sujet de l’après-Super Mario Bros. Ces autres films mettront d’autres personnages du studio, il affirme notamment :

Nintendo est comme une agence de talents. Nous avons de nombreux autres artistes.

Cependant, tous les personnages ne disposent pas des caractéristiques nécessaires pour faire l’objet d’une adaptation : non seulement les personnages devront être « des personnages connus » mais en plus, ils devront être « adaptés au cinéma ».

Cela souligne la manière dont Nintendo envisage ses licences au cinéma : elles devront être portées, plus que par des licences, par les personnages au sein de cette licence. Cela semble corréler certaines rumeurs aux sources solides, ce qui paraissait évident au vu des projets cinématographiques déjà connus de la firme.

Il est normal que le monde ait le regard braqué sur le duo de plombiers le plus connu au monde, mais, pas loin derrière, plane l’ombre de Donkey Kong, et de son adaptation qui devrait être déjà en travaux. Cela avait été rapporté par le site Giant Freaking Robot il y a deux ans : l’acteur Seth Rogers aurait non seulement signé pour le film Super Mario Bros. mais aussi pour un potentiel film autour du personnage Donkey Kong.

Bien que cette information devait, forcément, être prise avec des pincettes, elle est soutenue par une volonté claire de pousser la licence du singe géant. Il est notamment question, prochainement, d’apporter une extension au land Nintendo du parc Universal japonais, avec une partie spécifiquement dédiée à Donkey Kong.

De plus, Miyamoto fait une allusion à une précédente interview, donnée par Chris Meladandri, qui a rejoint l’équipe de direction de Nintendo en tant que directeur extérieur. Ce rôle ne place pas Meladandri dans une position de décisionnaire, mais cela lui donne une place de choix en tant que conseiller.

« L’animation est, plus généralement, un média que nous souhaitons développer, et pas seulement pour cette franchise. » – Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo au sujet de la nomination de Chris Meladandri.

S’il est certain que cette poussée vers le cinéma d’animation est liée au succès du film Super Mario Bros., reste qu’il faut souligner la manière dont Nintendo pousse généralement ses licences vers une exploitation sur divers supports, à l’image de Pokémon, qui prospère actuellement grâce à cette gestion tentaculaire.

L’interview de Miyamoto, plutôt que d’affirmer quelque chose, ne fait que renforcer ce que nous mentionnions plus tôt : le jeu vidéo semble s’installer de manière durable dans le cinéma. Cependant, s’il faut s’attendre à divers projets produits dans l’urgence, pour profiter du succès du film Super Mario Bros., le film fait, quant à lui, partie d’un projet de Nintendo plus large. Un projet qui ne peut être détaillé ni par Miyamoto, ni par Meladandri, mais qui laisse penser que Super Mario Bros. pourrait être suivi par d’autres projets de qualités de la firme.