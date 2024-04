Overwatch 2 – Blizzard met à jour son arsenal contre la toxicité

Les jeux en ligne sont des environnements particulièrement toxiques, d’autant plus lorsqu’ils ont un versant compétitif. Overwatch 2 pâtit largement de ce phénomène, aussi et malheureusement, des insultes allant du simple « diff » au répugnant « Kys », en passant par les menaces de mort et de viol, restent des rencontres relativement fréquentes.

Bien que ce problème dépasse largement les jeux eux-mêmes, en tant que divertissements et réseaux sociaux, et que la culpabilité repose entièrement sur les joueurs qui prennent la décision d’être odieux envers d’autres joueurs pour des raisons idéologiques, sexistes ou même sans réelle raison, Blizzard essaie néanmoins de combattre plus durement ces comportements sur Overwatch 2. Il faut dire que les systèmes actuels de report ne semblent pas améliorer la qualité de vie et que, bien souvent, l’on a le sentiment que les joueurs toxiques restent impunis.

Profitant donc de l’imminente saison 10, le studio californien va améliorer ces systèmes présents depuis 2016 qui avaient clairement besoin d’être dépoussiérés pour Overwatch 2, à travers l’initiative de Matrice de Défense (en référence à la capacité du personnage du mécha de Dva qui peut protéger ses équipiers en absorbant les projectiles).

Tout d’abord, les « leavers », c’est-à-dire les gens qui quittent une partie en cours de jeu, vont être plus durement punis d’avoir abandonné leur équipe. Au niveau des modes de jeu non-compétitifs, les joueurs qui, sur 20 parties, en auront abandonné au moins 4, se verront infligés d’une pénalité de 20 minutes d’attente avant de pouvoir rejouer. Une pénalité qui pourra monter à 4 heures si davantage de parties sont quittés, voire une suspension de 2 jours du jeu dans sa totalité pour 10 parties quittés dans un lot de 20 parties.

Ce durcissement s’étend également au versant compétitif du jeu où, désormais, quitter 10 parties lors d’une saison entraîne un ban automatique pour la totalité de la saison. C’est une nouveauté dans le sens où le système actuel tendait à être indulgent lorsque les abandons de parties étaient espacés et sévère lorsqu’ils étaient rapprochés dans le temps. Une nuance qui va disparaître et permettre de sévir contre les joueurs qui ruinent les parties compétitives délibérément en quittant après le compte à rebours de début de jeu.

Le blog fait également état d’une nouvelle fonctionnalité « Hide my name » permettant d’utiliser des pseudos génériques lors des parties, afin de lutter contre le harcèlement. Une mécanique qui existe déjà mais était alors réservée aux streamers, et qui s’étend à toute la communauté désormais. Blizzard assure néanmoins qu’il sera toujours possible de voir le pseudo réel des joueurs en fin de partie et que ce système n’a aucune incidence sur les outils de reports.

Nouveauté largement attendue, la fonctionnalité « Eviter comme équipier » est enfin améliorée et ne sera non seulement plus limité à trois joueurs mais il sera également possible de prioriser quel joueur l’on souhaite vraiment éviter de retrouver dans son équipe dans le futur.

Par ailleurs, un niveau 0 de recommandation fait son apparition. Il servira à identifier les joueurs qui ont été sanctionnés pour avoir été toxiques dans les chats vocaux et textuels, mais aussi et surtout il les empêchera de les utiliser de nouveau tant que le niveau 1 de recommandation n’aura pas été atteint en jouant en équipe et en gagnant des parties. Á terme, il le niveau 0 deviendra le nouveau niveau par défaut pour les nouveaux joueurs également.

Enfin, aux côtés des additions et refontes de systèmes, il y aura une amélioration de l’interface de report afin de pouvoir reporter les joueurs toxiques plus rapidement lors d’une partie, en évitant au joueur de se faire sanctionner pour inactivité lorsqu’il remplit le formulaire de report ; ainsi que des sondages qui apparaîtront aléatoirement à la fin des parties et permettront aux joueurs de donner leur avis sur les nouveaux modes de jeu, les saisons et des suggestions d’amélioration de l’expérience de jeu.

Également présenté dans la mise à jour, bien qu’éloigné du sujet, il devrait être possible de jouer ensemble en « groupe d’amis élargi » en compétitif, moyennant un temps d’attente plus long et des algorithmes de compensation différents pour attribuer un élo après la partie.

Pas de quoi bouleverser la nature (in)humaine de certains joueurs, mais toutes les initiatives visant à écarter certains de ruiner les parties ou de s’en prendre violemment à d’autres joueurs avec l’intention de les vexer, de les terrifier, de les menacer, voire de les pousser au suicide sont à saluer et à encourager.