Un FPS Starcraft en développement chez Blizzard ?

Jason Schreier, qu’on ne présente plus, a récemment annoncé dans son livre qu’un FPS Starcraft serait en développement chez Blizzard. Bien que cela reste une rumeur, ce n’est pas la première fois que Blizzard explore ce genre de projet.

Si l’on vous dit Ares ou encore Ghost, est-ce que cela évoque quelque chose pour vous ? Si ce n’est pas le cas, sachez que ces deux projets étaient tous deux des shooters ayant l’univers de Starcraft pour setting.

Ares est un projet qui a vite été mis de côté, pour résumer grossièrement, il s’agissait d’un Battlefield avec des personnages issus de l’univers Starcradt. Ghost, lui, aura eu tout de même un peu plus de place dans l’esprit des gens et un petit budget marketing lui avait même été alloué, (la preuve on s’en souvient !).

Dans Starcraft, les ghosts sont des soldats Terrans dotés de pouvoirs psychiques, ce qui les rend très puissants. L’idée de jouer un de ces personnages dans un FPS semblait logique. On parlait même d’incarner Nova, un personnage de Starcraft II, mais cette fois-ci dans un jeu à la troisième personne.

Bien que l’on n’en sache peu et qu’un FPS Starcaft est au stade de la rumeur, on peut s’interroger sur la forme de ce shooter. Sera t-il un shooter multi ? On connaît l’appétence de Blizzard pour le multijoueur mais avec un Overwatch dans son catalogue, on reste dubitatif sur le besoin qu’aurait l’entreprise à concurrencer son propre produit.

Après un Space Marine 2, avoir un FPS solo ou l’on incarne un Terran dézinguant du Zerg serait également contre productif car trop redondant. On espère toutefois pour le blizzard californien qu’il sortira du genre du hero-shooter pour réinjecter un peu de sang frais dans son catalogue exsangue qui peine à se renouveler mais aussi sur la scène du FPS.

Cerise sur le gâteau, malgré des départs importants après le rachat par Microsoft, seal of quality Jason Schreier oblige, le projet serait toujours d’actualité et Dan Hay, ancien producteur chez Ubisoft de la série Far Cry, est aux manettes.

Même si Blizzard semble avoir du mal à créer de nouvelles licences, Heroes of the Storm était un bel exemple de ce recyclage, on peut se réjouir de voir que le rachat n’aura pas totalement mis le studio à genoux et la création occupe une place prépondérante.

Autre constat chez Blizzard, un peu plus terne, enfin surtout pour nous qui écrivons ces lignes, le RTS semble plus moribond que jamais en Californie. Autrefois poule aux œufs d’or pour la société, le jeu de stratégie ne semble pas une priorité. Dommage, on ne serait pas contre un Warcraft IV…