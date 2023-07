World of Warcraft Classic – Des serveurs hardcore où on laisse sa peau

Inventer ses propres règles est toujours un défi amusant pour les joueurs en manque de challenge. C’est ainsi qu’une façon de jouer à World of Warcraft dans un mode « hardcore », dans lequel toute mort du personnage est considérée définitive, a séduit beaucoup de joueurs et est devenu également très appréciée des streamers qui sont nombreux à s’être lancés dans l’aventure. Blizzard Entertainment a finalement décidé d’ouvrir des serveurs World of Warcraft Classic dédiés au mode de jeu hardcore, avec les contraintes qui vont avec directement codées en jeu.

Ainsi, le principal changement est qu’il n’est désormais plus possible de ressusciter le personnage suite à son trépas, que ce soit en revenant auprès de son cadavre ou en utilisant un sort ou objet spécifique. Un Tauren mort le reste, en somme. Cependant, World of Warcraft Classic n’a pas vocation à devenir un jeu punitif pour autant. Ainsi, une fois devenu fantôme, il sera possible de transférer son personnage vers un autre serveur obéissant aux règles classiques : la progression ne sera ainsi pas perdue, mais l’on sera simplement éliminé du défi que constitue le mode hardcore.

Voilà qui devrait permettre de mitiger la frustration en comparaison d’autres MMO qui ne proposent pas l’option de redonner vie à son avatar ailleurs. Ainsi, sur les serveurs épiques et héroïques de Dofus, qui prévoient eux aussi une mort définitive, ce sont simplement les ennemis qui héritent de tous nos équipements, tandis que l’on n’a plus qu’à supprimer son personnage. Cela s’explique néanmoins par le fait que ces serveurs spéciaux proposent en contrepartie des bonus conséquents d’expérience et de chances de loot : les personnages bénéficieraient donc d’un lourd avantage s’il leur était permis de rejoindre un serveur classique a posteriori.

Cependant, rien de tout cela dans World of Warcraft Classic. Les ajustements concernent principalement la diminution de la fréquence à laquelle il est possible d’accéder aux donjons, afin d’éviter que les joueurs ne se contentent d’enchaîner ceux-ci en boucle, ce que Blizzard Entertainment estime contraire à l’esprit du mode hardcore. Le PvP est également sujet à des limitations, afin d’éviter les assassinats abusifs. En revanche, il sera possible d’affronter un adversaire en duel, et d’empocher l’oreille du vaincu.

A noter que l’autel des ventes reste quant à lui accessible, là où les joueurs s’interdisaient généralement d’y avoir recours dans le mode hardcore « maison ». Néanmoins, cela peut faire sens dans la mesure où, sur ces serveurs, tout le monde est à égalité en termes de restrictions de jeu, et par conséquent tous les objets qui y sont échangés auront forcément été obtenus avec la même prise de risque. Ceux qui le souhaiteront auront de toute manière toujours la possibilité d’ignorer purement et simplement cette fonctionnalité.

Avec l’ouverture de serveurs World of Warcraft Classic dédiés au mode hardcore, Blizzard répond donc à une demande récurrente de sa communauté, qui s’adonnait jusqu’alors à ce défi sur des serveurs privés, avec un addon, voire en marge des serveurs normaux. Pour l’heure, les serveurs hardcore sont encore au stade de test, mais devraient être déployés officiellement très bientôt.