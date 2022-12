World of Warcraft – Chris Metzen de retour aux commandes

Ancien directeur créatif des licences de Blizzard avant de prendre sa retraite, Chris Metzen revient en tant que consultant créatif.

vingt-trois ans chez Blizzard. Un rôle en tant que Senior Vice President of Story and Franchise Development. Tel était le palmarès de Chris Metzen chez Blizzard en 2016, alors qu’il mettait fin à son parcours.

John Hight, directeur général, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il était prévu que Chris Metzen reprenne un rôle de consultant créatif sur la licence World of Warcraft.

« C’est avec une grande joie que j’annonce l’arrivée de Chris Metzen dans l’équipe de direction de Warcraft en tant que consultant créatif. Chris travaillera d’abord sur World of Warcraft, avant d’étendre son travail sur d’autres aspects de cette franchise. »

John Hight ne manque pas de mentionner le passif de Chris Metzen avec la licence Warcraft, qu’il a accompagné depuis ses débuts en 1994. Il travaillait alors sur les illustrations et la conception du manuel de Warcraft: Orcs and Humans. Son rôle va s’étendre au fur et à mesure. Sur Warcraft II: Tides of Darkness, il travaille sur l’univers fictionnel ainsi que les quêtes du jeu.

C’est avec Warcraft III: Reign of Chaos que Chris Metzen accède au rôle de directeur créatif. Il a alors son mot à dire sur tous les aspects du jeu, du concept au script. Il est un peu plus en retrait sur le MMORPG World of Warcraft à proprement parler. Cela ne l’empêche pas, encore une fois, d’endosser divers rôles : il se charge, en partie, de l’écriture du script, des illustrations, et même de divers doublages.

Il faut noter qu’à ce moment alors, Chris Metzen avait non seulement un rôle important sur la franchise Warcraft en général, mais aussi sur tout ce que publiait Blizzard : Diablo et StarCraft inclus.

Alors, pourquoi revenir après avoir eu une telle influence, et décidé qu’il était temps de faire sa révérence ? En réalité, on peut supposer que l’univers de Warcraft n’a jamais réellement quitté l’esprit de Chris Metzen.

Lorsqu’on s’intéresse de près à son parcours chez Blizzard, il parait évident qu’il est une figure très appréciée des joueurs, pourtant il est parti à cause d’angoisses dues à sa position dans l’entreprise.

« Je crois que j’ai fais un gros burn out pendant ces années. Du fond de mon coeur, je pense que j’avais besoin de changer de vie. Je voulais ralentir, je ne voulais simplement plus porter ce fardeau. […] J’ai commencé à faire des crises de paniques constamment, et une angoisse continue. Je pense que j’en ai toujours eu, je ne savais juste pas ce que c’était alors. »

En effet, avant et après son départ, Chris Metzen s’est régulièrement exprimé sur l’ambiance anxiogène que des joueurs toujours plus compliqués à satisfaire faisaient peser sur le métier.

Il est notamment fatigué de la simplicité qu’ont les internautes à tomber sur les créatifs : il avait pensé à Christie Golden, dont il admire beaucoup le travail et avait longtemps espéré qu’elle rejoigne l’équipe de World of Warcraft.

Pour autant, il semble qu’il n’arrive pas à abandonner la licence : au-delà de quelques travaux de doublages, c’est lors de la Blizzcon 2018 qu’il a fait une intervention remarquée, en posant une question sur le retour du « réel chef de guerre » de la Horde.

Nul doute qu’il lui était alors difficile d’imaginer son retour en 2022 sur la licence. Pour autant, face à l’incertitude auxquelles World of Warcraft doit faire face ces dernières années suite à la renaissance de Final Fantasy XIV, il est certain que le retour de l’un des créatifs les plus appréciés de Blizzard est un atout non-négligeable.

Il est certain que ce rôle de consultant, plus limité, permettra à Chris Metzen de continuer à travailler sur sa licence de coeur, tout en préservant sa santé.