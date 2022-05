Warcraft Arclight Rumble – Warcraft au bout de vos doigts !

Blizzard-Activision a bien compris qu’il fallait renforcer sa présence sur mobile, un marché qui ne cesse d’évoluer et qui ne peut qu’être bénéfique tant son ampleur est phénoménale. Il y a quelques jours, le studio a annoncé une date de sortie pour Diablo Immortal, un jeu mobile qui s’ancre dans l’univers de Diablo. C’est au tour d’un nouveau jeu mobile de faire parler de lui : Warcraft Arclight Rumble.

Avec une direction artistique complètement déjantée et cartoonesque, ce titre prend place dans l’univers de Warcraft et vous permet de lever des armées constituées figurines virtuelles à collectionner représentant les personnages de la franchise. Qualifié de jeu mêlant action et stratégie, Warcraft Arclight Rumble semble s’inspirer des recettes qui marchent en mêlant « tower defense » et d’une arène de bataille du style MOBA. L’objectif est de détruire la base adverse (PvP) ou le boss (PvE) en créant, en amont, un deck de 8 unités. Même si le titre se veut accessible avec ses mécaniques connues de tous, tout est affaire de synergie et il vous faudra donc être stratège pour venir à bout des missions les plus ardues. Plusieurs modes de jeu sont promis par les studios : conquête, donjon, raid, coopération…

Le bon côté du PVP, c’est que vos unités y ont le même niveau que celles de vos adversaires. C’est un versant du jeu qui repose donc uniquement sur le skill. – Carin Huurnink, Senior animator

Avec ses couleurs très vives, ses drôles d’animations et ses nombreux personnages (plus de 65 !) aux proportions loufoques, le titre se veut dynamique : une partie dure en moyenne trois minutes. Les développeurs misent d’abord sur une campagne solo étoffée comprenant plus de 70 missions ainsi que des défis hebdomadaires et mensuels, le temps de rassembler et faire monter en niveau les personnages emblématiques de la franchise Warcraft : Jaina Portvaillant, le général Drakkisath, Grommash Hurlenfer, le baron Vaillefendre et bien d’autres. D’ailleurs, cinq familles d’unités sont annoncées avec chacune ses spécificités : l’Alliance, la Horde, les Morts-Vivants, le clan Rochenoire et les Bêtes.

Le jeu semble être en de bonnes mains ce qui peut que nous rassurer pour la suite quant à l’esprit et l’essence Warcarft insufflés dans le titre. L’équipe de développement est composée par une majorité de vétérans de Blizzard avec par exemple Monte Krol, directeur technique du titre qui a rejoint Blizzard au début des années 2000 pour commencer à travailler sur World of Warcarft qui n’avait même pas encore été annoncé.

Niveau modèle économique, le jeu devrait être un free-to-play, dans la lignée de Diablo Immortal. Cependant, Warcraft Arclight Rumble semble se montrer plus rassurant. Les développeurs affirment que le jeu est 100% free-to-play du début à la fin avec la possibilité de farm via les quêtes et la campagne solo par exemple ou encore avec les niveaux des unités homogénéisés en match PVP.

La boutique ne vend jamais des « morceaux » d’unités. Si vous voyez Jaina en boutique, vous pouvez l’acheter, et elle est à vous. Pas de pièces détachées façon puzzle, pas de boosters…

Le jeu est aussi 100% free to play, du début à la fin. – Adam Kugler, Associate Game Director

Le titre est attendu sur iOS et Android. Si nous n’avons pas d’informations précises quant à sa date de sortie, Warcraft Archlight Rumble devrait se rendre disponible d’ici la fin de l’année 2022. En attendant, vous pouvez déjà vous pré-inscrire. Une bêta fermée arrivera très bientôt dans certaines régions.