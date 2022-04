Diablo Immortal – L’annonce d’une date de sortie et une surprise !

Accueilli plutôt froidement par la communauté à la BlizzCon 2018, Diablo Immortal a su rassurer les joueurs au fil des présentations. Même si ces derniers attendent plutôt Diablo IV, le titre sera la première incursion de la licence sur mobiles. Quatre ans plus tard, Blizzard révèle une date de sortie accompagnée d’une surprise le temps d’une brève présentation.

Le studio est revenu sur la particularité de cet épisode. Une prise de risque que le studio continue d’assumer. Le fait que le titre soit un véritable hack’n slash destiné au marché mobile a conditionné toute la réflexion de game design. Diabo Immortal est prévu pour le 2 juin 2022 partout dans le monde à l’exception de quelques régions asiatiques où le titre arrivera quelques semaines plus tard.

En plus de la date de sortie, les développeurs nous ont révélé une surprise. Diablo Immortal ne sortira pas uniquement sur iOS et Android mais sera également disponible sur PC via une bêta ouverte. Le studio tend donc la main à son public original avec cette version qui sortira à la même date, avec une intégration du cross-play et de la cross-progression. D’abord pensé comme un jeu mobile et des contrôles tactiles, l’équipe a dû adapter les commandes pour le PC. L’idée principale derrière ça, c’est d’offrir aux joueurs la possibilité de jouer à Diablo partout comme dans les transports en commun, un lieu où on passe pas mal de temps quand même, puis une fois rentrés à la maison de jouer plus confortablement sans avoir perdu la progression.

» Notre but a toujours été d’offrir une expérience Diablo AAA sur mobile. C’est le plus vaste et le plus ambitieux jeu Diablo à ce jour. Il bénéficiera d’un aspect social développé, d’arbres de compétences élaborés (…) » – Wyatt Cheng, Game Director Diablo Immortal

Un tel portage peut, à priori faire un peu peur mais Wyatt Cheng tente de rassurer en indiquant que l’aspect visuel ne sera pas changé en s’appuyant notamment sur les progrès au niveau des smartphones. En effet, ces derniers ont des densités en pixels extrêmement élevées et transposer cela à un moniteur n’altère en rien à la fidélité graphique. Pour une expérience très similaire entre les deux plateformes, les joueurs auront la possibilité d’ajuster le framerate. Un support manette va prochainement être intégré ainsi que la combinaison classique clavier/souris. D’ailleurs, une des nouveautés sera de se déplacer à l’aide des touches ZQSD ; les mouvements se faisaient jusqu’à lors à la souris uniquement.

Si Blizzard annonce faire ce qu’il faut pour homogénéiser l’expérience, ils ne peuvent pas faire abstraction des contraintes du format mobile et ont du ajouter quelques nuances pour s’adapter à ce format notamment au niveau du nombre et la durée des sessions de jeu. Le studio ne pouvait pas utiliser sa recette magique de grind chronophage.

» L’approche que l’on a choisie, c’est d’être flexibles. Il y a des activités que l’on peut faire en quelques minutes […], et si vous avez plus de temps, vous pouvez parfaitement choisir d’aller explorer un donjon avec des amis. » – Wyatt Cheng

D’ailleurs, en ce qui concerne le « grinding », que les joueurs se rassurent. Les équipes sont satisfaites de l’équilibre qu’ils ont trouvé avec le Battle Pass lors de la bêta. La nouvelle politique de monétisation ne devrait donc pas empêcher d’avoir accès à toute l’histoire, à tous les systèmes. Les deux représentants ont martelé qu’ils ne vendrons pas d’armes ou d’expérience puisqu’ils sont conscient que le « grinding » fait partie intégrante de l’expérience Diablo. Et puis, cela permet aux développeurs de se projeter sur la durée avec l’ajout de nouveau contenu comme des nouvelles zones, donjons, classes…

Wyatt Cheng et Rod Ferguson ont également insisté sur l’aspect social et interconnecté de Diablo Immortal tout en rassurant les joueurs adeptes du solo en s’appuyant sur le fait que ces derniers ne s’ennuieront pas et qu’ils pourront profiter de l’inclusion dans l’univers sans forcément être obligé de coopérer. Ils ont présenté notamment l’exemple d’événements mondiaux qui surviendront au fil du temps et auxquels les joueurs pourront participer ensemble même s’ils ne sont pas dans le même groupe. Diablo Immortal est donc attendu pour le 2 juin prochain sur mobile et PC. On peut se demander si les joueurs seront réceptifs aux efforts par le studio et si le titre fera honneur à cette série légendaire.