Warcraft – La célébre licence bientôt sur mobile ?

Activision Blizzard, récemment acquis par Microsoft, a présenté ses rapports financiers du quatrième trimestre de l’année 2021 et annonce un premier portage sur mobile de la licence Warcraft pendant l’année 2022. Nous n’avons pas davantage de détails concernant cette sortie mais Blizzard travaille à ajouter du contenu inédit pour la franchise Warcraft, ainsi que de nouvelles expériences pour World of Warcraft et Hearthstone. Peut-être est-ce le fameux titre inspiré de Pokémon GO mais adapté à la licence ? Il s’agissait d’une rumeur lancée en 2018 et qui pourrait peut-être amener un vent de fraîcheur à Blizzard qui fait beaucoup dans le recyclage.

Cette annonce est l’occasion pour Blizzard de se relancer sur le marché du jeu mobile avec une offre plus intéressante qui ne peut qu’être bénéfique tant l’ampleur du marché est phénoménale. Mais, ceux qui ont suivi l’actualité savent que l’entreprise a un autre jeu mobile dans les tuyaux : Diablo Immortal. Annoncé en 2018 et supposé sortir l’année dernière, le titre a été retardé pour pouvoir effectuer quelques corrections techniques. Le jeu avait été également très critiqué par les fans qui se sont sentis piégés par des teasers promettant un jeu plus beau qu’il ne l’était réellement. Il est attendu pour cette année 2022.

Un seul espoir réside dans l’esprit des joueurs : que Blizzard ait retenu les erreurs du passé avec notamment l’échec cuisant du remaster Warcraft III: Reforged sorti sur mobile en 2020. Ce dernier avait tellement déçu bon nombre de joueurs que l’entreprise avait dû rembourser sans condition. Une expérience que Blizzard ne souhaite certainement pas réitéré en essayant de trouver un équilibre sain, surtout depuis son rachat par Microsoft qui, doit, sûrement veiller au grain. Blizzard semble repartir vers des routes plus dynamiques avec cette annonce d’un jeu mobile sur la licence Warcraft et il y a quelques jours, l’annonce d’un tout nouveau jeu de survie dans un nouvel univers.