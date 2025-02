Warcraft : Bobby Kotick dézingue le film et son impact néfaste sur Blizzard

Bobby Kotick, le tristement célèbre ancien PDG d’Activision Blizzard, n’a pas mâché ses mots il y a quelques jours en évoquant le film Warcraft de 2016. Dans une interview accordée au podcast Grit, il a qualifié l’adaptation cinématographique du célèbre MMORPG de « pire film [qu’il ai] jamais vu », tout en affirmant que le projet avait gravement nui en interne au développement du jeu World of Warcraft.

« Ils ont fait le film Warcraft, qui était selon moi une très mauvaise idée, mais l’accord avait été signé avant qu'[Activision] ne possède Blizzard. Cela a mobilisé énormément de ressources et a distrait [les développeurs]. Pensez à toutes ces personnes qui font des jeux vidéo pour vivre, et qui se retrouvent à participer à un film… Ils aidaient au casting, allaient sur le tournage… c’était une énorme distraction. Nos extensions ont été retardées. Les patchs n’étaient pas livrés à temps. Et le film était très mauvais – c’était l’un des pires films que j’ai jamais vus. »

Kotick a également révélé que le projet a été l’une des raisons du départ de Chris Metzen, figure emblématique de Blizzard et pilier créatif de la franchise Warcraft. « Chris Metzen était, et est toujours, pour moi, le cœur et l’âme créative de la société », a-t-il expliqué. « Il est parti, épuisé. Il a pris cela très personnellement. Finalement, je l’ai supplié de revenir en tant que consultant. » Metzen est revenu chez Blizzard en 2022, et selon Kotick, il a largement influencé la dernière extension de World of Warcraft, qu’il considère comme « excellente ».

Si le film Warcraft a été un échec cuisant en Amérique du Nord, récoltant seulement 47 millions de dollars au box-office domestique pour un budget conséquent de 160 millions, il a cependant trouvé un certain succès à l’international, notamment en Chine, dont l’engouement a largement contribué au succès international, permettant au film d’atteindre 439 millions de dollars au box-office mondial. Malgré ce score plutôt honorable, le résultat a tout de même été considéré comme un échec commercial pour Legendary Pictures, qui n’a jamais donné suite aux plans de trilogie initialement prévus.

Le destin avorté de cette saga cinématographique Warcraft s’inscrit dans la longue liste d’adaptations vidéoludiques ayant peiné à s’imposer à Hollywood, aux côtés entre autre de Doom, Assassin’s Creed ou encore Prince of Persia: Les Sables du Temps. Pendant des années, ces tentatives de portages sur grand écran ont oscillées entre échecs critiques et performances financières décevantes, faute d’une compréhension approfondie et d’une véritable passion pour la matériau original. Pourtant, la tendance semble aujourd’hui progressivement s’inverser, avec des succès acclamés pour leurs fidélités aux jeux originaux comme Super Mario Bros. Le Film et Five Nights at Freddy’s, ainsi que des séries saluées par la critique comme The Last of Us et Fallout. Seule ombre récente à ce tableau : Borderlands d’Eli Roth, un naufrage industriel rappelant que l’exercice reste encore périlleux.

Dans ce contexte, on peut se demander si Warcraft n’est pas simplement arrivé trop tôt. Réalisé par Duncan Jones, un véritable passionné et fan de l’univers de World of Warcraft, le film portait une ambition sincère, mais malheureusement à une époque où Hollywood n’accordait pas encore sa pleine confiance aux cinéastes pour adapter fidèlement les univers vidéoludiques. Avec une industrie désormais plus mûre et encline à livrer des projets fidèles au matériau d’origine, afin de contenter les fans, une nouvelle adaptation de Warcraft aurait sans doute une meilleure chance de briller aujourd’hui.