Bobby Kotick aux portes du réseau social TikTok ?

En décembre 2023, Bobby Kotick quittait son poste de président d’Activision après plus de 32 années d’occupation. Il partait ainsi sans donner plus de détails quant à son avenir et ses intentions. Un avenir qui semble aujourd’hui se préciser quelque peu. Car oui, Kotick, d’après les informations fournies par le Wall Street Journal, aurait un nouveau projet : le rachat du réseau social TikTok.

Au vu du contexte actuel, la question de la vente est plus qu’une hypothèse. Aux États-Unis, l’application se heurte à un projet de loi visant à éloigner toute sorte de “menace étrangère pour la sécurité intérieure”, laquelle devrait être votée cette semaine. Et, si cette dernière est adoptée et appliquée, TikTok aura inévitablement à craindre une décision en sa défaveur, la société étant notamment accusé de collusion avec le gouvernement chinois et de servir la « propagande de Pékin ».

Dans ces configurations, la seule condition pour qu’elle se maintienne dans le pays serait donc qu’elle se délaisse de son propriétaire chinois, le cofondateur de Bytedance Zhang Yiming. Voici ce que Mike Gallagher, le « président de la commission spéciale », en disait il y a une semaine :

« Voici mon message à TikTok : rompez avec le Parti communiste chinois ou perdez l’accès à vos utilisateurs américains. »

Le différend entre TikTok et l’état américain n’est pas une nouveauté. En 2020 déjà, le président d’alors et l’actuel candidat à la présidence 2024 (Donald Trump) avait tenté une action contre la société. En vain. Alors, qu’attendre aujourd’hui de cette “menace” ? Est-ce un simple coup politique ? Toujours est-il que l’avertissement est à considérer sérieusement, surtout au vu de ce que représente le public américain.

Dans le cas où cette menace était mise à exécution, TikTok devra se soumettre et changer de propriétaire dans les six mois. Lequel propriétaire pourrait donc être l’ex PDG d’Activision-Blizzard, qui aurait manifesté son intérêt lors d’un dîner organisé par le groupe bancaire Allen & Co. Un rachat potentiel qui mobiliserait également d’autres partenaires. Et Sam Altman, le patron d’Open IA, serait l’un d’entre eux.

Si cela est réel, la nouvelle fera évidemment grand bruit. Un peu comme l’avait suscité le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. La somme concernée sera sans doute aucun phénoménale, le prix de TikTok étant estimé par le Wall Street Journal « à plusieurs centaines de milliards de dollars ». Mais, au-delà de cela, c’est la figure même de Kotick qui risque de faire couler de l’encre. Car, rappelons-le si besoin est, sa responsabilité a été mise en cause dans les dernières affaires de harcèlements sexuels survenues au sein d’Activision-Blizzard.