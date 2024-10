Lords of the Fallen – La suite sur la ligne de départ

Sorti il y a près d’une année, Lords of The Fallen venait rattraper le mauvais tire effectué par le titre précédent paru en 2014. Et il faut croire qu’avec cette nouvelle copie, les développeurs de chez Hexworks ont assez bien réussi leur coup. Du moins, est-ce le cas si l’on centre notre regard sur les nombre des ventes de ce Souls-like. Pour preuve, près de 1,3 million de copies se seraient écoulées à la fin de l’année 2023. Un certain succès qui permet donc à son créateur d’envisager l’avenir en toute sérénité. Un avenir dont il nous avait donné un aperçu pas plus tard qu’à l’été 2024.

Fin juin, Hexworks venait en effet confirmer la préparation d’une suite, sans fournir trop d’informations à son sujet. Chose qui est encore plus ou moins effective aujourd’hui. Cependant, la dernière sortie publique sur le sujet ( que l’on rapporte aujourd’hui ) donne quelques éléments supplémentaires, entérinant notamment la mise en production du nouvel opus prévu pour une sortie en 2026. Un titre qui, comme annoncé précédemment et martelé une nouvelle fois par la production, devrait fournir une expérience différente.

Ainsi annoncée comme une exclusivité Epic Game Store ( temporaire ou non, on l’ignore ), cette suite tournant sous l’Unreal Engine promet diverses choses. D’une part, il faudra apparemment s’attendre à un remaniement du côté du gameplay. Et, ensuite, il semblerait que Hexworks ait quelque peu envie de faire preuve de démesure en offrant, sur le plan artistique et narratif, un résultat plus « commercial ». Et outre ces considérations formelles, une progression multijoueur est également dans les plans du studio.

Une promesse de renouveau nécessaire ? Probablement. Car, bien qu’il se soit bien vendu, (constituant à plus de 72 pourcents les revenus de la société au premier trimestre de cette année 2024), Lords of The Fallen reste un jeu qui a suscité des avis partagés au sein de la communauté, certains le trouvant juste passable. Cependant, en empruntant, cette formule « commercial », comme dit, il existe également un risque de tomber dans la dépersonnalisation. Alors, est-ce un bon choix ? À voir…

Au-delà de cela, son éditeur CI Games a profité de la communication sur Lords of The Fallen pour dire quelques mots sur deux autres projets qu’il a dans son escarcelle, des projets prévus pour ne pas sortir avant quelques années et actuellement en pré-production seulement. Et le premier de ces titres, intitulé « Project SGW Evolved », n’est autre que la nouvelle entrée de la série Sniper Ghost Warriors, laquelle est apparemment attendue pour une sortie en 2027 et qui, à en croire les premiers propos, aura pour objectif de plaire aussi bien à un public d’initiés qu’à de nouveaux venus.

Quant à l’autre œuvre, il concernera une franchise inédite aujourd’hui connu sous l’appellation, Project H. Un Action-RPG développé par Underdog Studios qui reprendra lui-aussi la formule des Souls-like et, semble-t-il, présentera un univers similaire à Lords of the Fallen. Sa sortie est attendue pour 2028.