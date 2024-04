Enotria: The Last Song – Et un souls-like de plus cet été

C’est en 2022, au détour d’une conférence du Tokyo Games Show que nous faisions la connaissance du nouveau titre de Jyamma Games, studio italien né en 2019 et ayant fait ses premières armes sur divers jeux mobile. Rien à voir donc avec Enotria: The Last Song qui s’inscrit lui dans la prolifique mode des souls-like.

Un projet d’une toute autre ambition donc pour les équipes de développement qui ont, comme beaucoup, pioché dans ce qui a fait le succès des titres FromSoftware. On va rouler, taper, affronter d’énormes boss à paterns et probablement subir moults trépas. Alors, qu’est-ce qui pourrait le différencier des dizaines d’autres titres du genre ?

Peut-être s’agira-t-il de son univers inspiré de la nature italienne, nimbé de mystères et trésors à dénicher. Ou peut-être allons-nous nous laisser happer par l’ambiance et l’histoire qui va nous être contée, laquelle nous plonge dans une sorte de pièce de théâtre éternelle, le Canovaccio, dans laquelle nous serions la seule entité libre de notre destinée, le seul à pouvoir changer de masque à volonté.

Un concept qui nous permettra de revêtir d’autres personnalités, nous offrant alors d’autres possibilités en combat et, on l’imagine, dans notre approche de l’intrigue. D’ailleurs, toujours dans cette optique, l’arbre de compétence qui nous sera offert nous semble assez massif pour nous permettre de modeler notre personnage comme on l’entend.

Et si les phases de combats révélées laissent entendre que le contre sera au centre des affrontements, nul doute que d’autres opportunités seront aussi disponibles pour nous en sortir. La personnalisation de notre avatar et de son équipement est d’ailleurs l’un des points que les développeurs mettent en avant quand ils parlent d’Enotria: The Last Song, afin de nous offrir un maximum de souplesse dans nos stratégies de combat.

Une centaine d’ennemis différents, une trentaine de masques à revêtir, 68 compétences à débloquer et des dizaines d’heures de jeu pour voir le bout de l’histoire, telles sont les promesses formulées. Des statistiques impressionnantes mais qui ne feront pas nécessairement d’Enotria: The Lost Song un bon jeu, car c’est avant tout manette en main que se juge un souls-like. Toutefois, il faut bien reconnaitre que les différents trailers diffusés, et les ambitions affichées par le studio ne nous laissent pas indifférents et nous rendent à minima curieux d’en voir le résultat.

Sur ce point, nous n’aurons pas bien longtemps à attendre puisque Enotria: The Lost Song sera disponible sur les consoles PlayStation et PC dès le 21 Août prochain. Et avec les sorties estivales de Black Myth Wukong (20 août) et surtout Elden Ring: Shadow of the Erdtree (21 juin), les amateurs de souls-like n’auront pas le temps de s’ennuyer cet été.