Black Myth: Wukong lance (déjà) le bal des reports

Inutile de faire durer le suspense trop longtemps, d’autant qu’il s’agit d’une mauvaise nouvelle : Black Myth: Wukong, l’impressionnant Souls-like chinois, ne sortira pas en 2023. Le jeu est ainsi le tout premier titre de l’année à annoncer son report, et on espère qu’il fera figure d’exception, l’année 2022 ayant été celle du « retour à la normale ». Là où il fait déjà exception, c’est dans sa façon d’annoncer ce report. Alors qu’on est habitué aux billets d’excuses envoyés par service de presse, ou posté sur Twitter, Game Science, développeur du jeu, a décidé de publier un petit film en stop-motion plutôt rigolo (dommage qu’il finisse mal, donc !).

C’est aussi l’occasion pour le studio de célébrer le Nouvel An chinois, qui débutera le 22 janvier 2023 sous le signe du lapin. Le court-métrage met ainsi en scène un lapin blanc qui reçoit le jeu Black Myth: Wukong. Hélas, son vieux PC est incapable de faire tourner le jeu, et il se met en quête d’une carte graphique « Master Race » pour pouvoir enfin lancer une partie. Le film s’achève sur le héros jouant enfin à Black Myth en l’an… 2024 ! Une façon originale d’annoncer la nouvelle fenêtre de sortie du jeu, qui sortira donc à l’été de l’année prochaine. Il serait faux de dire qu’on est surpris, tant l’ambition et les premières images du jeu nous avaient impressionnés. Remis dans la perspective et à l’échelle d’un développeur indépendant, le report était quasiment garanti…

Black Myth: Wukong est une nouvelle adaptation du classique de la littérature chinoise Journey to the West (parfois traduit par « La Pérégrination vers l’Ouest » ou « Voyage en Occident », également désigné comme les aventures du Roi Singe), qui a déjà donné de nombreuses adaptations, comme l’injustement mal aimé Enslaved: Odyssey to the West ou même… Dragon Ball ! Cependant, le jeu des studios Game Science vise une adaptation plus fidèle à l’œuvre d’origine, assaisonnée à la sauce Soulsborne… Rendez-vous donc d’ici (au moins) dix-huit mois pour découvrir Black Myth: Wukong.