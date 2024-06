Lords of the Fallen – CI Games rallume la flamme du porte-lampe

Paru au mois d’octobre dernier, Lords of the Fallen, reboot du calamiteux épisode de 2014, avait su fédérer une belle communauté autour de lui avant sa sortie grâce à une direction artistique remarquable notamment. Pour autant, le souls-like d’Hexworks souffrait de nombreux problèmes lors de sa sortie. Fort heureusement, le studio, bénéficiant des retours de joueurs à travers le monde, a réussi au prix de plus d’une vingtaine de mises à jour en quelques semaines à rendre son œuvre beaucoup plus recommandable.

Un suivi admirable pour un titre qui a réalisé des ventes solides, selon les termes de Marek Tyminski, PDG de CI Games et éditeur du projet. En effet, à la fin de l’année 2023, Lords of the Fallen totalisait déjà 1,2 millions d’exemplaires vendus. De quoi permettre à l’éditeur d’engranger un chiffre d’affaires de plus de soixante millions de dollars, un record pour l’entreprise, et de réaliser un profit de 3,57 millions de dollars.

Pourtant, on apprenait en début d’année, par l’intermédiaire de GameIndustry, que, malgré ces résultats plutôt satisfaisants, on avait pris la décision chez CI Games de licencier quelques 10 % de ses équipes, principalement dans ses services marketing, mais également au sein du studio, quoiqu’on n’en connaisse pas les proportions. Récemment aussi, Tom O’Connor, ancien employé de PlayStation et Tencent, arrivait au poste de vice-président du développement.

Malgré tout ce remue-ménage, les bruits de couloir évoquaient déjà en début d’année le lancement du développement d’une suite afin de capitaliser sur l’image plutôt positive du reboot. Une rumeur aujourd’hui confirmée donc par le studio qui nous annonce qu’un Lords of the Fallen 2 est en préparation. Ainsi, nous aurons l’occasion d’incarner de nouveau le porte-lampe dès 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Petite subtilité pour cette dernière plate-forme toutefois puisque le titre sera une exclusivité Epic Games Store.

Le titre sera toujours développé sous Unreal Engine 5 et se présentera donc comme un souls-like qui, selon Kurakasis, un dataminer ayant révélé en janvier dernier l’existence de cette suite, sera « construit autour d’options de jeu plus ambitieuses pour attirer un public plus large ». On y apprendrait surtout que Lords of the Fallen 2, aussi connu sous le nom de code Project III, devrait se nommer en définitive Death of the Fallen.

Toujours est-il que ce prochain Lords of the Fallen pourra se reposer sur les fondations solides posée par l’opus de 2023 qui, malgré ses défauts, arrivait à se hisser parmi les meilleurs représentant du genre sur le terrain du level design et de la direction artistique. Reste à présent à voir si les équipes d’Hexworks arriveront à peaufiner leur système de combat pour proposer une vraie alternative aux jeux FromSoftware.