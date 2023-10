Lords of the Fallen – De gros changements en perspective

Sorti il y a deux semaines maintenant, Lords of the Fallen ne fait visiblement pas l’unanimité. Les développeurs d’ExWorks ont fait le choix de proposer des zones de grande qualité, mais en les affublant de dizaines de monstres prêts à nous occire en quelques coups, et à cause de problèmes techniques omniprésents (sur consoles, tout du moins), bon nombre de joueurs n’ont pas réussi à adhérer à la formule.

Néanmoins, s’il y a bien un point sur lequel le studio est irréprochable, c’est sur le suivi de leur jeu. En effet, depuis sa sortie, le titre a déjà bénéficié d’une dizaine de correctifs (quand même !) ayant endigué plusieurs lacunes. Et ce n’est pas terminé puisque dès cette semaine (sur PC, du moins), un nouveau très gros correctif sera déployé et devrait augmenter les performances du titre.

Mais c’est surtout du côté de l’équilibrage que le prochain patch de Lords of the Fallen pourrait faire des merveilles. Ainsi, plusieurs problèmes que nous avions pointés du doigt dans notre critique ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des équipes du studio, notamment la densité et l’agressivité des ennemis.

À présent, nos adversaires disposeront d’une « zone » au-delà de laquelle ils stopperont leurs assauts. De fait, on ne se retrouvera plus autant coursé par des dizaines de monstres sans pouvoir leur échapper. De plus, certains des lieux les plus problématiques verront le nombre de leurs occupant réduits. Il est à noter également que les ennemis, comme lorsque l’on se retrouve aux prises avec une troupe importante, seront moins enclins à nous attaquer simultanément, ce qui évitera les frustrantes morts sans que l’on ne puisse rien faire, car en permanence étourdi par les attaques d’innombrables zombies.

Voilà qui devrait un peu plus équilibrer les débats. Attention cependant, si ces changements seront bien implémentés lors d’une nouvelle partie, le mode NG+ ne sera quant à lui pas impacté et conservera le mode d’agressivité « classique » du jeu. Une manière astucieuse pour le studio de faire un pas en direction des joueurs potentiellement frustrés par le déséquilibre de Lords of the Fallen sans pour autant totalement renier ses choix initiaux.

Là où l’on est plus dubitatif, c’est sur la propension des éditeurs à sortir leurs titres le plus rapidement possible, parfois cassés même, et à les réparer au fil de l’eau, ou à les abandonner si le succès commercial n’est pas au rendez-vous. De fait, faire confiance à un développeur, et le soutenir dans sa démarche créative en achetant ses jeux dans les premiers jours devient de plus en plus souvent une erreur, car la forme optimale du titre ne viendrait potentiellement que plusieurs semaines voire plusieurs mois plus tard.

Et finalement, on en vient à se demander si les éditeurs ne laissent pas le soin aux joueurs de remplacer leurs propres branches tests et qualité, même s’il paraît inconcevable qu’ils puissent ignorer l’état, parfois catastrophique, de certains jeux (Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, Tales of Symphonia Remastered, XIII Remake ou ce Lords of the Fallen par exemple). Pour autant, aujourd’hui, ce sont les utilisateurs qui identifient une grande partie des éventuels problèmes des jeux, y compris quand ceux-ci sont évidents.

Alors certes, avoir un suivi efficace de la part des studios, qui plus est quand il sont à l’écoute de leur communauté, est infiniment plus souhaitable qu’un jeu laissé à l’abandon. Néanmoins, dans une démarche bien plus vertueuse, il semble plus pertinent de soigner en amont ses productions et, de fait, recevoir un accueil bien plus enthousiaste de la part des joueurs et de la presse, ce qui attirerait dans ce sillage un public pas forcément ciblé initialement. Chez Nintendo, avec par exemple Super Mario Wonder, irréprochable techniquement et sans le moindre patch, on y arrive très bien. Alors, pourquoi pas chez les autres ?