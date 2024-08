Nintendo – Des résultats trimestriels qui annoncent la fin de règne

Alors qu’elle vient d’entrer dans sa huitième année de bons et loyaux services, la Nintendo Switch vit probablement ses derniers mois sur le devant de la scène du constructeur japonais. Cela a été annoncé il y a quelque temps, la successeure de la console hybride devrait être présentée avant la fin de l’année fiscale, en mars 2025. Toutefois, en attendant cette annonce, l’actuelle machine de Nintendo continue de se rapprocher, petit à petit, du record absolu de console vendue, malgré des résultats financiers en forte baisse par rapport à l’an dernier.

En effet, presque tous les compteurs sont en baisse significative (pour euphémiser). D’avril à juin 2024, la firme de Kyoto a eu beau dégager 366 millions de dollars de bénéfices, cela représente une baisse de 70,6 % par rapport à l’année passée pour la même période. Une baisse drastique qui se justifie en deux noms : Mario et Zelda.

Les résultats financiers de Nintendo en 2023 ont ainsi été boostés par ses deux locomotives qu’ont été Super Mario Bros. le film et ses 1,3 milliards de dollar de recettes dans le monde, et bien sûr le dernier opus de la saga Zelda, Tears of the Kingdom qui avait, rappelons-nous, réussi l’exploit de vendre 10 millions d’exemplaires de sa cartouche en seulement trois petits jours.

Ainsi, et au-delà de leurs qualités ludiques indéniables, les (re)sorties de Paper Mario et la Porte Millénaire, Luigi’s Mansion 2 HD et Princess Peach Showtime! (respectivement vendus à 1,76, 1,19 et 1,3 millions d’exemplaires seulement) n’avaient aucune chance de soutenir la comparaison. De fait, les ventes software et hardware sur ce premier trimestre ont aussi lourdement chuté par rapport à l’exercice précédent (-41,3 % pour les jeux et -46,3 % pour les consoles).

Pas de quoi pour autant inquiéter Nintendo qui maintien ses prévisions de ventes de Switch pour cette année fiscale à 13,5 millions d’exemplaire. Un objectif qui lui permettrait, s’il est atteint, de dépasser sa grande sœur, la Nintendo DS, et ses 154,02 millions de machines vendues dans le classement des consoles les plus vendues de l’histoire, et de talonner de très près la PlayStation 2 (environ 155 millions).

Toutefois, il parait assez compliqué qu’autant de machines puissent trouver preneur d’ici à la fin mars 2025 au vu du calendrier des sorties du constructeur nippon. Sur ce premier trimestre, avec trois « nouveaux » titres maison, seules 2,1 millions de Switch se sont vendus.

Est-ce que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario et Luigi: l’épopée fraternelle, Super Mario Party Jamboree et Donkey Kong Country Return HD, les quatre prochaines sorties majeures de Nintendo, seront capables de booster une ultime fois les ventes de Nintendo Switch pour les fêtes de fin d’année (et les semaines suivantes) ? À moins d’une dernière surprise ne soit prochainement révélée, cela parait peu probable.

La politique de rétention de jeux à laquelle les dirigeants de Nintendo semblent avoir souscrit, en n’alimentant la Switch qu’en remaster et titres mineurs, pourrait avoir pour conséquence de l’empêcher d’atteindre les sommets auxquels elle était promise. Pour autant, peut-on vraiment leur en vouloir de procéder ainsi alors qu’ils sont à l’aube d’un virage qu’il faudra cette fois mieux négocier qu’avec la WiiU, naufrage industriel après la folie commerciale qu’a été la Wii.

La fin de règne de la Switch à beau être annoncée depuis plusieurs années déjà, et malgré tout, elle est toujours là, résistante grâce aux jeux indés (les royalties versés par les tiers étant le seul critère en augmentation sur ce premier trimestre) et à quelques soubresauts épars du développeur Kyotoïte, en quête d’un dernier record à aller chercher, avant d’enfin tirer sa révérence. Un dernier Noël pour la switch, un dernier défi pour, peut-être, entrer encore un peu plus dans l’histoire.