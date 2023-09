Zelda: Tears of the Kingdom – Le tour d’Hyrule se finira sans DLC

Se lancer dans une aventure Zelda, c’est souvent le gage de partir pour de nombreuses heures à sillonner Hyrule. L’affirmation était vraie pour les premiers jeux, mais les deux derniers épisodes ont encore fait franchir un palier à la saga en termes de liberté et de durée de vie. Car même s’il y a autant de manières que de joueurs de profiter de Breath of the Wild et Tears of The Kingdom, difficile d’en voir le bout en moins d’une cinquantaine d’heures. Et ce chiffre peut facilement être multiplié par deux ou trois pour les aventuriers qui privilégient l’exploration et les nombreuses quêtes annexes.

Malgré cela, Nintendo n’avait pas hésité à prolonger l’aventure Breath of the Wild en proposant deux DLC, les Épreuves Légendaires et l’Ode aux prodiges. Alors qu’on pouvait s’attendre à un modèle économique similaire pour le dernier opus en date, il semblerait bien que les plans soient différents. Ainsi, Eija Aonuma, l’une des principales têtes pensantes de l’univers Zelda, a déclaré qu’aucun contenu additionnel n’était prévu pour Tears of the Kingdom.

Même si le jeu n’a que quelques mois de vie, et a sans doute encore de belles années devant lui, il devrait donc être le dernier contenu Zelda proposé sur la Switch. Pour la petite histoire, rappelons tout de même que Tears of the Kingdom était au départ prévu pour être un simple DLC de Breath of the Wild. Mais devant le foisonnement d’idées des développeurs, il avait été décidé d’en faire un jeu à part entière.

Bien en a pris à Nintendo. Avec près de dix millions d’exemplaires vendus durant les trois premiers jours d’exploitation, le jeu a rapidement battu des records de précocité de ventes, devenant notamment le jeu Nintendo le plus rapidement vendu hors Asie.

Eija Aonuma a ensuite pris le temps d’expliquer pourquoi il n’y aurait pas de contenu additionnel pour Tears of the Kingdom. Nintendo a le sentiment d’avoir fait le tour de cette version d’Hyrule, et aucune idée n’a germé permettant d’aller encore plus loin tout en maintenant des standards de qualité.

Dans un monde du jeu vidéo marqué par des augmentations de prix pour des produits parfois non finis, et des DLC souvent proposés à des prix prohibitifs, l’annonce d’Eija Aonuma fait du bien à entendre. Nintendo ne se forcera pas à proposer du contenu additionnel sans interêt. Et pourtant, qu’il aurait pu être facile de céder à la tentation, quand on sait que des millions de joueurs auraient foncé tête baissé. Bien sûr, il est plus facile de faire une croix sur quelques millions faciles supplémentaires quand on s’appelle Nintendo que lorsqu’on est un petit studio indépendant. Mais nous y voyons là un choix fort: celui du respect de l’univers et des joueurs. Il n’est pas certain que tout le monde aurait pris la même décision.

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas Zelda, c’est une franchise culte du jeu vidéo, et cette décision l’honore. Maintenant, place à la prochaine génération des aventures de Link, à propos desquelles Eija Aonuma a fait une petite confidence.

« Peut-être reviendrons-nous dans ce Hyrule un jour, mais je crois que le prochain jeu proposera une toute nouvelle expérience. J’espère que vous l’attendrez avec impatience » Eija Aonuma

Quand on connait l’inventivité de Nintendo, et quand on sait que le prochain Zelda verra le jour sur une toute nouvelle console, on a hâte.