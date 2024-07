Nintendo relance sa série Famicom Detective Club

Ce mercredi 17 juillet 2024, Nintendo a annoncé l’une de ses nouvelles pièces que l’entreprise avait elle-même teasé un peu plus tôt. Il s’agit du visual novel Emio – L’homme au Sourire prévu pour le 29 août prochain sur Switch. Un nouvel opus d’une assez vieille série, qui, semble-t-il, n’avait plus eu de nouvelle entrée depuis 1988. Eh oui, Nintendo a quelque peu cédé aux sirènes de la nostalgie (encore). Cette saga, c’est Famicom Detective.

Lancée à la fin des années 80, elle a accueilli en son sein deux opus paru exclusivement au Japon. Une œuvre qui, pour nous, européens, sera certainement encore nimbée de l’aura de la découverte, bien qu’elle ait pu se faire davantage connaître en 2021 via l’arrivée d’un remake. Conduite par le créateur de Metroid, Yoshio Sakamoto, elle aura ainsi droit à un nouvel épisode où le joueur sera amené à vivre des événements aussi mystérieux que macabres.

Le titre propose de partir à la traque du tueur en série « légendaire » Emio dont la signature est un sac en papier sur la tête de ses victimes, et à qui l’on attribue pas moins de 18 meurtres non élucidés. Un tueur qui aurait donc récidivé à l’occasion de notre nouvelle enquête pour laquelle Yoshio Sakamoto n’a non pas mis ses compétences de réalisateur à profit (comme ce fut le cas pour les deux épisodes antérieurs), mais sa casquette de scénariste afin de concocter une histoire dont la fin est à considérer comme clivante. Du moins, c’est de la sorte que nous la décrit l’homme derrière sa création par le biais d’une courte interview (rapportée ci-dessous).

Emio – L’homme au sourire : Famicom Detective Club enverra donc son participant aux côté du duo de détectives de l’agence Utsugi, lequel était déjà présent précédemment. Le jeu promettant d’être assez « réaliste », il sera logiquement destiné à un public averti. Mais, l’enquête sera-t-elle aussi haletante qu’elle promet d’être tordue ? Réponse dans tout juste un mois maintenant, le titre étant prévu, on le rappelle, pour le 29 août.