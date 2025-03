Pokémon TCG Pocket – Les échanges enfin améliorés !

Si vous êtes accros à Pokémon TCG Pocket comme de nombreux joueurs depuis son lancement en octobre dernier, vous avez sans doute été déçus par les échanges. La fonctionnalité était très attendue par tous ceux qui voulaient remplir leur Cartodex, mais les nombreuses restrictions avaient rapidement fait râler les utilisateurs. DeNA et Creatures Incorporated ont entendu les critiques : le système d’échanges de Pokémon TCG Pocket va être entièrement repensé !

La première bonne nouvelle qui va faire plaisir aux fans, c’est la suppression pure et simple des jetons d’échange. À la place, il faudra utiliser de la Poudre Éclat, qui sert actuellement à ajouter des effets sur ses cartes en combat. Elle sera plus facile à obtenir en ouvrant des boosters, et les jetons actuellement associés au compte seront automatiquement transformés en Poudre Éclat au moment de la mise à jour.

Autre amélioration bienvenue : on pourra enfin indiquer quelles cartes on recherche. Actuellement, impossible de communiquer avec les autres utilisateurs de Pokémon TCG Pocket dans le jeu, et il faut se débrouiller en dehors pour négocier un échange. Cette nouvelle fonctionnalité devrait donc grandement faciliter les choses et nous permettre d’enfin mettre la main sur les dernières cartes qui manquent à nos collections.

Pour finir, les équipes de Pokémon TCG Pocket disent réfléchir à un moyen de rendre disponible à l’échange les cartes promotionnelles et les cartes deux étoiles. Les joueurs qui n’ont pas pu récupérer toutes les cartes lors de certains événements auront donc enfin une chance de les obtenir !

Sur le papier, ce nouveau système d’échange, beaucoup plus pratique, semble globalement bien accueilli par les joueurs, même si certains regrettent d’avoir dû sacrifier des cartes rares pour obtenir les fameux jetons d’échanges qui disparaitront bientôt. Bientôt… ou pas, puisque le site officiel de Pokémon indique que ces changements arriveront d’ici à l’automne 2025, sans date précise ni feuille de route claire. Il faudra donc encore s’armer de patience avant de pouvoir tous les attraper.