GOG ressuscite la version PC d’origine de Resident Evil

Une semaine après la notation PEGI d’une version PC du premier Resident Evil, GOG confirme via X, que le jeu est désormais disponible via leur plateforme pour 9,99 €. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, GOG prévoit aussi de ressortir les versions PC de Resident Evil 2 et 3, et ils sont déjà en précommande dans un bundle incluant les trois titres pour 24,99 €.

On parle ici du portage Windows d’origine de Resident Evil, sortie en 1996 au Japon et en 1997 en Occident, et non pas de la Director’s Cut (disponible via le Playstation Plus) ou du remake Gamecube sorti un peu partout. GOG, comme à son habitude, nous livre une version sans DRM, une comptabilité Windows 10/11, mais aussi le support de toutes les manettes récentes, moult options graphiques (mode fenêtré, synchronisation verticale, anticrénelage, etc.), et d’ergonomie comme l’amélioration du timing des cutscenes ou du player vidéo.

On peut se demander si ces titres resteront ad vitam æternam sur le store de GOG, ou si comme la version GOG de Metal Gear Solid 2 Substance, ils sont voués à disparaître dès que le propriétaire de la licence veut sortir sa propre version, à prix fort, et de piètre qualité (oui MGS : Master Collection, sens toi visé).

Un jeu vidéo est intrinsèquement lié aux avancés technologiques de son époque, aux nouvelles consoles, et donc à son support. Les oeuvres vidéoludiques peuvent tomber très facilement dans l’oubli, une étude de la Video Game History Foundation datant de 2023 en fait l’état, elle porte sur la disponibilité des jeux vidéo dans le commerce aux États-Unis, avec un échantillon de 4000 titres sorties avant 2010, et d’après l’organisme américain, 87 % seraient en danger de disparition pur et simple.

Rappelons aussi la fermeture du store Xbox 360 le 29 juillet prochain, qui entraînera la perte de nombreux jeux (et démos). La conservation du jeu vidéo est donc un sujet important d’actualité, là où le piratage est un des derniers bastions de l’archivage, ce qui est, évidemment, un problème.

Pour l’instant, réjouissons-nous de voir un des monuments du survival-horror, qui a définit une partie des standards du genre, accessible à tous, et ne boudons pas notre plaisir face à cette sortie sur GOG. Quittons-nous sur une des citations de la jaquette US de la version PC de Resident Evil, qui vous donnera sûrement l’eau à la bouche (ou pas), traduite par nos soins :