Digital Eclipse – Militant de la conservation du jeu vidéo

Régulièrement, des centaines (milliers ?) de jeux vidéo tombent dans le néant, la fermeture des stores numériques condamnant les jeux sortis uniquement en dématérialisé à la disparition. Ce fut le cas lors de la fermeture des boutiques en ligne Wii et 3DS, et ce sera encore l’hécatombe d’ici un an, à la fermeture de la boutique en ligne Xbox 360, d’ores et déjà programmée. Mais même pour les jeux physiques, tout n’est pas rose. Les médias se détériorent, les piles internes meurent, les machines possèdent des connectiques qui ne « rentrent » plus dans aucun écran actuel et ont les condensateurs qui gonflent…

Accumuler précautionneusement des jeux en boîte n’est donc pas une garantie de pouvoir les montrer à ses petits enfants, ou aux étudiants du futur. Digital Eclipse l’a bien compris, et s’est donné comme mission la réédition de jeux qui ont marqué leur temps. « Les classiques du jeu vidéo méritent le meilleur. Chez Digital Eclipse, nous leur accordons la même attention et le même respect qui sont offerts aux autres domaines artistiques », peut-on lire sur leur page web.

Ainsi, on doit au studio de nombreuses compilations, souvent éditorialisées, portant des classiques sur les machines modernes, accompagnées d’un environnement de documents permettant de remettre les jeux en contexte, comme Disney Classic Games Collection ou plus récemment Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection. Dernièrement, c’est encore Digital Eclipse qu’on trouve derrière les projets Atari 50 ou The Making of Karateka, deux œuvres qui, outre le fait de proposer les jeux de l’époque, les réinscrivent dans leur temporalité avec de nombreux documents, facsimilés, interviews ou encore publicités d’époque…

Alors que The Making of Karateka vient tout juste de sortir, le prochain projet est déjà sur les rails : Digital Eclipse va donc republier le tout premier RPG qui proposait le système de « party » (groupe), Wizardry. Sorti en 1981 et largement basé sur Donjons et Dragons (sans la licence), c’est le titre qui a construit tout un genre, et dont les influences s’étendent jusqu’au hit de l’été 2023, Baldur’s Gate 3. Malgré son impact et son importance dans l’histoire vidéoludique, le jeu est difficilement jouable aujourd’hui pour des raisons matérielles (il faudrait mettre la main sur un Apple II en état de fonctionnement…), mais aussi de confort : supporterait-on, au-delà des cinq premières minutes lancées par curiosité, de jouer dans cette interface qui ressemble plus à un service Minitel qu’à un jeu vidéo…?!

Ainsi, Digital Eclipse se propose de ressortir un remake, incluant une interface et des graphismes au goût du jour, mais le tout « superposé » au code original. Des allers-retours entre l’expérience modernisée et le jeu original seront possibles pour comparer les deux et se remettre dans l’ambiance de l’époque. Une façon originale de redonner vie à un jeu du passé, rappelant le Wonder Boy: The Dragon’s Trap de Lizard Cube et Dotemu (2017) qui reste encore aujourd’hui un modèle du genre.

Si l’archéologie du jeu vidéo vous intéresse, mais que vous avez peur du noir, Digital Eclipse a exactement ce qu’il vous faut : le jeu qui a défini tout un genre, accessible sur les machines contemporaines dans un aspect moderne pour n’effrayer personne. Wizardy: Proving Grounds of the Mad Overlord est déjà disponible en early access sur Steam et GOG.