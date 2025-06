Resident Evil Requiem – Retour à Raccoon City

Dans un showcase à la Summer Game Fest, la dernière annonce, celle qui clôturera la séance est loin d’être anodine. Celle-ci doit se montrer digne et doit impérativement marquer les esprits des spectateurs. Cette année 2025, c’est la série Resident Evil (teasée tout du long) qui s’y colle avec un trailer d’annonce pour le moins intriguant. Resident Evil Requiem, c’est le nom du neuvième épisode canonique de la saga. La foule est en délire, la mission est accomplie.

Un reportage signé Grace Ashcroft

Dans cet épisode, Grace Ashcroft semble être la protagoniste principale. Les plus avertis de la licence doivent se dire actuellement « Ah, ça me dit quelque chose ! » car ce nom est déjà apparu par le passé, dans Resident Evil Outbreak plus exactement avec Alyssa Ashcroft, journaliste à The Raccoon Press. Malheureusement, on ne saura jamais ce qu’il adviendra de cette journaliste au caractère bien trempé, du moins jusqu’à aujourd’hui…

Dans Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft, agente d’investigation au FBI, est envoyée en mission à l’hôtel Wreenwood, précisément là où sa mère est décédée il y a huit ans. Ici, le lien de parenté entre Grace et Alyssa est évident. Grace doit donc affronter son terrible passé et retourner là où l’horreur a élu domicile. Le trailer montre diverses séquences d’horreur à glacer le sang, accompagnées de plusieurs plans de Raccoon City, ville fantôme au lourd passé.

À ce stade, nous ne savons pas encore si le jeu continuera sur sa lancée de la vue à la première personne, ou s’il optera pour une autre mécanique de gameplay. Idem, aucune information quant à l’apparition d’autres personnages bien connus de la saga à l’instar de Léon ou de Chris. Il faudra donc se montrer patient pour obtenir ces précieux détails. Chose rare à la phase d’annonce, le jeu dispose déjà d’une date de sortie. Resident Evil Requiem est prévu pour le 27 février 2026 sur Xbox Series, PS5 et PC (Steam).