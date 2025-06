ILL – L’horreur viscérale s’invite au Summer Game Fest

Annoncé il y a maintenant quatre ans comme un projet indépendant porté par deux artistes passionnés, ILL a su marquer les esprits hier soir lors du Summer Game Fest. Avec un trailer aussi viscéral que troublant, le jeu s’est immédiatement démarqué dans une soirée pourtant riche en annonces.

De freelances à fondateurs du studio Team Clout, Maxim Verhin et Olev Vdovenko dévoilent enfin leur univers en mouvement. Le jeu semble se dérouler dans les couloirs oppressants d’un laboratoire, théâtre d’expériences monstrueuses et déviantes. Monstruosités difformes, ambiance poisseuse, body horror jouant sur la déformation, les tailles et le nombre de créatures (non, il n’y aura pas le terme lovecraftien dans cet article)… L’horreur y est brutale, organique, littéralement ancrée dans la chair. Le style graphique réaliste et cru donne tout son poids à cette esthétique dérangeante. Mention spéciale au système de démembrement, largement mis en avant dans le trailer, qui promet un gameplay d’une violence rare, flirtant avec les codes du slasher.

Un « petit » jeu désormais bien entouré

Au-delà de l’impact visuel, une annonce a pris tout le monde de court : ILL sera publié par Mundfish, le studio derrière Atomic Heart. Une collaboration inattendue mais pas si surprenante quand on repense à la première moitié d’Atomic Heart, qui excellait dans la gestion des ambiances oppressantes et des environnements clos. Ce partenariat témoigne de l’ambition du projet, passé du statut de concept horrifique à celui de prétendant au trône de l’horreur vidéoludique.

À l’heure à laquelle les jeux AA se positionnent de plus en plus en rivaux directs des grosses productions AAA (et non, on ne reviendra pas sur Clair Obscur), le visionnage, dans la même conférence, des trailers de ILL et de Resident Evil: Requiem prenait une dimension presque prophétique.

Là où certains AA ont su s’imposer en comblant des espaces laissés vacants dans l’industrie, à l’image d’Atomic Heart qui a su reprendre le flambeau de Bioshock,proposant une expérience innovante et marquante, ILL s’apprête à entrer en compétition dans un marché déjà saturé, où la concurrence est féroce et le nombre de joueurs, limité. Dans ce contexte, chaque jeu doit impérativement se démarquer pour survivre, et ILL devra trouver sa propre voie pour séduire. Malgré l’excitation suscitée, aucune date de sortie n’a encore été communiquée.