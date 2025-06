Longtemps disparu, Pragmata est de retour : Capcom fixe le rendez-vous à 2026

On ne l’attendait presque plus. Après des années de silence, nombreux étaient ceux qui craignaient pour Pragmata un destin à la Deep Down, autre projet fantôme de Capcom. Dévoilé en juin 2020 lors d’un événement PlayStation, le titre avait été repoussé une première fois en 2023, avant de disparaître des radars pour une durée indéterminée. Pourtant, contre toute attente, l’énigmatique jeu d’action-aventure a fait un retour fracassant, se gratifiant même d’un nouveau trailer de gameplay.

Un périple lunaire

L’aventure de Pragmata nous transportera dans un futur proche, sur une station de recherche lunaire. Les joueurs incarneront Hugh, un spationaute qui fera la rencontre d’une jeune fille androïde au nom de code D-I-0336-7, qu’il renommera rapidement Diana. Ensemble, ils devront survivre face à une intelligence artificielle hostile, bien décidée à leur mettre des bâtons dans les roues en déployant de nombreux ennemis robotiques. Le trailer nous tease également la Delphi Corporation, une entreprise visiblement au cœur des avancées en IA, qui jouera sans nul doute un rôle central dans cette aventure spatiale.

Deux pour le prix d’un

Dans ce jeu purement solo, les joueurs contrôleront les deux personnages en même temps, où chacun apportera ses compétences pour aider à progresser. Tandis que Hugh s’occupera de tirer, Diana sera là pour faciliter le travail grâce à une compétence de Hacking. Cette mécanique de piratage est présentée comme un élément central du gameplay, permettant d’enrichir les combats en y intégrant une dimension stratégique. Il faudra donc bien réfléchir avant d’agir, gérer ses munitions avec parcimonie et utiliser à bon escient les compétences de Diana pour venir à bout des différents défis sur notre chemin.

Cette fois, Pragmata semble bien lancé pour aller au bout de son développement. Capcom a d’ailleurs promis de présenter plus en détail les différentes mécaniques de jeu dans un futur proche, en espérant que ce futur soit plus radieux que celui qui attend nos deux héros. Le trailer se conclut d’ailleurs par un clin d’œil plein d’autodérision à la longue attente des joueurs, avec la phrase « It’s real XD ». Nous devrions donc enfin pouvoir mettre la main sur Pragmata en 2026, sur PS5, Xbox Series et PC.