Vaporware – Mais où est passé Pragmata ?

Un vaporware (à ne pas confondre avec l’éphémère mouvement esthétique « vaporwave ») est un jeu annoncé en bonne et due forme, mais dont on pense qu’il ne sortira plus, sans pour autant qu’il ait été officiellement annulé. Le projet ère dans les limbes de l’industrie, ni plus tout à fait vivant, mais pas encore tout à fait mort.

L’un des plus beaux exemples actuels de vaporware est probablement Beyond Good & Evil 2, annoncé dès 2008, puis présenté officiellement presque 10 ans plus tard, en 2017. Jamais sorti, le titre possède encore une page web promettant sa parution prochaine, mais qui n’a pas été mise à jour depuis juillet 2020. Nombreux sont ceux par ailleurs à penser qu’une partie du matériel prévu pour le jeu a été recyclé dans Star Wars Outlaws…

Capcom a publié dès 2005 de premières images de Pragmata en profitant d’un programme vidéo dédié aux sorties PS5. Si, d’un côté, le jeu semblait intriguant, le trailer a rapidement été critiqué pour une technique visiblement très en deçà des standard du jeu AAA. Et c’est sans surprise que, d’abord prévu pour 2022, le jeu fut reporté à 2023.

Seulement voilà, nous sommes désormais en 2025, et le titre n’es pas sorti. Pire, Capcom est, sur le sujet, aux abonnés absents, n’ayant partagé aucun progrès sur le développement du titre si ce n’est un nouveau report en 2023, annoncé par le biais d’un trailer dans lequel une ligne de dialogue (presque la seule) semblait sortir de la bouche des développeurs : « Sorry kiddo, we still have a ways to go » (soit : « désolé gamine, on a encore du chemin à faire »).

Alors Pragmata est-il désormais un vaporware ? Les joueurs ne l’ont pas oublié, et dans le dernier numéro du magazine de référence japonais Famitsu, ils le placent même sur le podium des jeux les plus attendus. Famitsu publie en effet régulièrement un classement des jeux générant le plus d’attentes, alimenté par les votes des lecteurs. Et le classement du numéro du 16 mars est le suivant :

1. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (Switch) – 885 votes

2. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) – 504 votes

3. Pragmata (PS5) – 466 votes

4. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (PS5) – 398 votes

5. Rune Factory: Guardians of Azuma (PS5)– 323 votes

On note aussi qu’Assassin’s Creed Shadows apparait à la 16ème place, Death Stranding 2 à la 19ème, et Ghost of Yotei en 34ème position. On remarque enfin que GTA VI ne figure pas du tout dans ce classement comprenant 30 titres.

Le niveau d’attente pour Pragmata est donc élevé, alors même qu’aucune actualité n’est venu réveiller une quelconque hype autour du titre. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre Capcom de ne pas abandonner le projet ? L’éditeur n’en serait pas à son premier vaporware. En 2013, la firme annonçait Deep Down, un action RPG jamais annulé, mais jamais sorti, et dont le dépôt de la marque n’a pas été renouvelé après son échéance en 2018. Son titre était peut-être prémonitoire…