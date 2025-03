Death Stranding 2 – Sortie de bain en juin 2025 pour le nouveau bébé de Kojima

Lors du South by Southwest (SXSW) du 9 mars 2025, Hideo Kojima a révélé une bande-annonce de dix minutes pour Death Stranding 2: On the Beach, confirmant une sortie exclusive sur Ps5 le 26 juin prochain.

Alors qu’on estimait une sortie de bain pour la fin de l’année, le nouveau bébé de Hideo Kojima sera donc bien prêt pour l’ouverture des plages cet été, nous permettant de découvrir la suite des pérégrinations de Sam Porter Bridges avant les coups de soleil. Bien entendu, et comme à son habitude, Kojima fragmente et distille les nouvelles informations dans ce « Pre-Order Trailer » en abusant, bien évidemment, de symbolisme à tout-va.

L’histoire prend place 11 mois après la naissance des United Cities of America (UCA), des serveurs bordent la plage (qui détermine une sorte de mémoire collective dans le premier opus, un passage entre la vie et la mort), les livraisons ont été automatisées, un réseau connecte à présent tous les continents.

Un navire, le Magellan, vogue à présent sur les courants de goudron qui continuent de détruire le monde. Le chiralium déforme toujours l’environnement. Une nouvelle menace apparaît sous la forme d’une faction religieuse et mystérieuse drapée de rouge, s’opposant aux UCA et semblant vouloir briser la fragile unité du monde. Death strading 2 nous propose un nouveau voyage en compagnie des morts…

Tout d’abord, ce nouveau trailer dévoile des environnements variés. Les nouveaux panoramas impressionnent de finesse et de variété. Du sommet de plus hautes montagnes du monde aux jungles luxuriantes, des terres sud-africaines aux villes occidentales dévastées, le voyage promet d’être long et de couvrir, cette fois-ci, plusieurs continents.

Côté moyens de locomotion, on pourra toujours user de nos « Reverse Trike » électriques (ces motos à trois roues réversibles) et leurs nouvelles variantes amphibies. Les tyroliennes seront bien toujours présentes, mais de nouveaux rails de transports souterrains nous permettront d’accélérer nos déplacements… Un autre élément est clair, on devra bien toujours compter avant tout sur nos deux jambes et nos exosquelettes améliorés.

Sam est de retour, mais le trailer suggère qu’il a pris du recul et profite comme il peut de sa paternité. Toutefois, une nouvelle crise le pousse à reprendre du service. On comprendra que Fragile a dû prendre la fuite, BB Lou sous le bras, mais qu’elle n’a pu échapper à ses poursuivants (cette nouvelle faction drapée de rouge) en sauvant in extremis la vie du bébé.

L’évolution du bestiaire ? Et bien, on devra faire face à d’immenses mains d’où sortent, comme des marionnettes, différents corps visqueux, à de gigantesques crânes qui s’ouvrent en deux pour révéler l’innommable, à de nouveaux colosses de goudrons et à des quadripodes sortis tout droit d’une guerre des mondes aquatique. Rien que ça…

Au casting principal, Norman Reedus et Léa Seydoux reprendront respectivement les rôles de Sam et Fragile, Troy Baker ressuscitera sous les traits d’un Higgs psychopathe glamrockisé, Georges Miller apparaitra en « Tarman » un homme-goudron scientifique. Elle Fanning prendra les traits de « Tomorrow », ancienne maîtresse d’Higgs déjà perçue comme la traitresse torturée du trailer. Falith Akin (réalisteur et acteur Allemand d’origine Turc) apparaîtra, lui, sous la forme d’une poupée porte-clef version Jimini Cricket accroché à la combinaison de Sam.

Mais, parmi les nouveaux personnages, on notera plus particulièrement la place que prend Neil, interprété par Luca Marinelli, véritable sosie de Solid Snake et adepte des opérations spéciales. Avec ce personnage tourmenté par son passé, Kojima semble prendre un malin plaisir à se réapproprier son personnage emblématique (ou d’une manière habile, d’en faire le deuil) et par la même occasion de donner un bon coup de coude dans les côtes de Konami, condamné pour le moment à ne sortir que des remakes.

Côté son, le compositeur Ludwig Forsell sera de nouveau de la partie. On regrettera évidemment à l’OST l’absence du groupe Low Roar (son auteur-compositeur américain Ryan Karazija est décédé en 2022) qui avait imprégné de ses titres chaque recoin de map du premier épisode. Il faudra se contenter de Woodkid, cette fois-ci, qui travaille sur le projet depuis 2022.

Les critiques de Death Stranding ont été globalement divisées. D’un côté, le jeu a été salué pour son atmosphère unique, sa direction artistique, son scénario ambitieux et sa bande-son immersive. De l’autre, son gameplay axé sur la livraison et l’exploration a divisé les joueurs, certains le trouvant innovant et contemplatif, tandis que d’autres l’ont jugé monotone et répétitif. Malgré ces avis contrastés, Death Stranding reste une œuvre marquante qui a su séduire un public certainement prêt à embrasser l’expérience atypique, expérimentale et hallucinée que représente assurément cette seconde partie.

Les précommandes débuteront le 17 mars. Il vous en coutera 79.99 € pour l’édition standard, 89.99 € pour l’édition deluxe (avec accès anticipé de 48 heures) ou pour les plus fortunés, 249.99 € pour l’édition collector (comprenant une figurine du vaisseau colosse Magellan de 38 cm). Parallèlement, une tournée de concerts, Stranding Harmony, célébrera la musique de la franchise, débutant le 8 novembre 2025 à l’Opéra de Sydney.