Hell Is Us – Un monde dans lequel la curiosité sera votre meilleur allié

La récente présentation NACON Connect a permis de découvrir les futurs titres de l’éditeur, ainsi que d’obtenir de nouvelles informations sur des jeux déjà annoncés, notamment Hell Is Us. Initialement dévoilé en 2022 et plusieurs fois reporté, le jeu d’action-aventure développé par Rogue Factor (Necromunda Underhive Wars, Mordheim City Of The Damned) se rapproche de sa date de sortie. Un nouveau trailer de six minutes a été présenté, mettant en lumière l’aspect investigation du titre.

Dans Hell Is Us, le personnage principal, Rémi, retourne à Hadea, son pays natal, afin d’enquêter sur son passé. Mais à son arrivée, il découvre que, suite à un événement mystérieux nommé Calamité, le pays est infesté d’êtres surnaturels et rongé par une guerre civile.

Ce trailer nous offre un aperçu des mécaniques de combat, il met surtout l’accent sur l’investigation, qui représente 50% du gameplay. Et sur cet aspect du jeu, l’exploration est essentielle. Dans ce monde semi-ouvert, le joueur est livré à lui-même, sans checkpoint, marqueur, carte, ou journal de quêtes pour lui porter assistance. La résolution des enquêtes repose sur les dialogues avec les PNJ qu’il croisera et interrogera, l’attention aux détails en parcourant Hadea et la mémorisation des informations.

Dans une période où les critiques concernant les mondes ouverts surchargés d’icônes se multiplient, Rogue Factor prend le contre pied total et met l’accent sur une immersion de tous les instants. Hell Is Us veut encourager fortement le joueur à explorer ce monde hostile et à suivre son instinct. Le jeu serait construit de façon à tout de même guider le joueur, mais de manière plus immersive et organique, via les indications des différents PNJ et évidemment l’observation des environnements d’Hadea. Comme le souligne Jonathan Jacques-Belletête, le directeur créatif de Hell Is Us (et auparavant directeur artistique sur Deus Ex Human Revolution):

« Si votre instinct vous souffle qu’il y a quelque chose à voir ou faire ici et là, alors c’est probablement le cas ! »

Hell Is Us veut donc récompenser la curiosité et l’observation des joueurs, avec le risque que cela ne plaise pas à une frange des joueurs préférant des jeux un peu plus guidés. Cependant, à une période où les jeux ont tendance à s’uniformiser autour d’une certaine formule, son originalité se distingue, et ne manque pas d’attirer l’attention et de susciter l’intérêt. La sortie d’Hell Is Us est prévue pour le 4 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.