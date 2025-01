La suite avortée de Deus Ex: Mankind Divided refait surface

Depuis 2016, nous n’avons aucune nouvelle d’une potentielle suite à Deus Ex: Mankind Divided. Le jeu développé conjointement par Eidos Montréal, Feral Interactive et Nixxes Software aurait dû être une trilogie permettant de faire le lien avec les événements du Deus Ex de 2000. Comment la suite de Mankind Divided a bien pu se perdre dans les méandres de l’industrie ?

Prenant place 2 ans après les événements dépeints dans Deux Ex: Human Revolution, Mankind Divided nous présente un monde en proie à la peur et au chaos. Suite à ses agissements et à ses prises de décision, Adam Jensen est tiraillé entre son appartenance à une humanité et son allégeance à la Task Force 29 d’Interpol. L’humanité augmentée est désormais ostracisée et l’opinion publique est farouchement opposée à ces êtres adeptes du transhumanisme. Au cours de ses missions, Jensen décide de collaborer avec un groupuscule extrémiste nommé le Collectif Mastodonte. Le but de ce dernier est de faire tomber les Illuminati, réelle menace pour l’humanité.

Sans dévoiler les tenants et aboutissants de Mankind Divided, le jeu se terminait sur un cliffhanger qui laissait clairement envisager une suite. Mais quelque temps après la sortie du jeu, en 2022, l’éditeur Square Enix vend les droits d’exploitation de la licence (et Eidos Montréal par la même occasion) au titan Embracer.

En 2023, Embracer Group annule purement et simplement le projet d’une hypothétique suite. Prônant l’envie de se concentrer sur une nouvelle licence, Embracer décide d’annuler Deus Ex mais également de réduire les coûts en interne en procédant à un licenciement d’une partie des employés.

Invité sur la chaîne YouTube From Script To Life, l’un des scénaristes, Mark Cecere, estime que Mankind Divided avait besoin d’une partie conclusive pour lier les événements vécus par Adam Jensen à ceux du premier Deus Ex. Human Revolution et Mankind Divided étant des préquelles des aventures de JC Denton.

« Nous avons dû amputer beaucoup d’éléments à cause de problèmes internes et de financement. Je suis d’accord avec beaucoup de critiques, en particulier sur ce cliffhanger qui n’a aucun sens… rien n’est vraiment résolu. »

Il est regrettable de savoir qu’aucune suite à Deus Ex n’est prévue. Les deux opus Human Revolution et Mankind Divided furent et sont encore de merveilleux action/RPG qui, en plus de posséder un solide scénario, avaient une excellente rejouabilité grâce au système d’augmentations. Les aventures du flic du futur étaient aussi un très bon moyen pour les néophytes de se faire la main sur le genre : assez permissif, passionnant et aux styles de jeux variés.

Nous ne pouvons que vous encourager à découvrir la série. Les deux opus peuvent aujourd’hui se trouver pour une bouchée de pain sur les différents supports.