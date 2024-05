BigBen Week – Quoi de neuf pour 2024 chez Nacon ?

Du 27 au 30 mai 2024, BigBen Interactive organise la septième édition de sa BigBen Week. Quatre jours marqués du sceau des nouveautés de la marque, entre nouvelles technologies, domotique, et bien évidemment jeux vidéo. Profitant de l’invitation, nous avons pu prendre part à l’événement durant quelques heures, le temps de découvrir les nouveautés à venir en 2024 et au-delà dans l’univers BigBen.

Un petit tour par le vestiaire et direction le second étage, celui qui nous intéressait tout particulièrement, entièrement dédié à l’univers du gaming et à l’éditeur Nacon, devenu une référence du jeu vidéo français. Au programme, des jeux mais aussi beaucoup de matériel et de produits audio pour PC, Xbox, Playstation 5 et Switch, avec une belle proposition de manettes pro ou casques souvent placés dans une gamme de prix premium.

Dans ce domaine, mention spéciale à la manette PC/PS5 Nacon Revolution 5 Pro, qui a su nous convaincre par sa prise en main rapide et les nombreuses options disponibles pour personnaliser son expérience de jeu. Déjà présente sur le marché, l’événement était surtout pour Nacon l’occasion de présenter les nouveaux coloris qui devraient être disponibles en fin d’année.

Côté jeux vidéo, l’événement proposait neuf stands et donc neuf jeux, la plupart encore à l’état de démo ou d’early access, sans date de sortie programmées, mais une vraie volonté de recueillir les feedbacks des partenaires et joueur présents.

Si on ne devait retenir qu’un nom, difficile de ne pas citer Greedfall II: The Dying World. Le studio Spiders est de retour aux affaires après le premier opus en 2019 et le gros projet SteelRising en 2022. Fort de deux millions de joueurs sur le premier jeu, l’attente est grande, et Nacon le sait bien. L’early access devrait débuter cet été pour une sortie officielle en fin d’année.

Nous avons uniquement pu observer une version encore en développement et il nous est donc impossible d’exprimer des sensations de jeu. Nous en resterons à des ressentis visuels, et de ce point de vue, le jeu est plutôt joli, avec des univers de fantasy bien remplis et des menus dignes de ce qu’on attend d’un RPG, entre arbres de compétence et gestions des compagnons. Sans nul doute un jeu à suivre cette année du côté de l’éditeur français.

Au rayon des bonnes surprises, Ravenswatch pourrait réussir à se démarquer. Le rogue-like à la sauce Diablo a su nous convaincre par sa patte graphique hommage aux comics américain ainsi que par son univers mettant en scène les héros de contes et légendes célèbres. Proposé en version jouable, nous avons pu poser les mains sur le titre durant une bonne demie-heure, suffisante pour une petite preview d’ores et déjà disponible.

Sur les huit titres présentés durant la semaine, quatre sont des jeux de sport et toute une zone de l’événement leur était dédiée. Parmi eux, deux classiques du studio Cyanide bien connus des amateurs de la Petite Reine: Pro Cycling Manager 2024 et Le Tour de France 2024. Comme chaque année, le dyptique est de retour. À première vue, pas de grosses surprises en vue, les deux titres ayant plus des airs de mises à jours que de révolutions. Mais un vrai fan de cyclisme peut-il se passer d’un Pro Cycling Manager ? À l’inverse, nous restons toutefois plus sceptiques quand à l’apport vidéoludique du jeu le Tour de France, souvent ultra répétitif et moyennement immersif, mais qui constituera néanmoins une entrée plus simple dans le monde du vélo en jeu vidéo.

Annoncé en 2020, Test Drive Unlimited Solar Crown est enfin en approche. Le jeu de course, successeur de Test Drive Unlimited 2 sorti en 2011 a clairement été mis en avant lors de cette BigBen Week. Il faut dire que la promesse est alléchante. Un jeu de courses massivement multijoueurs, dans un Hong-Kong reproduit à l’échelle 1:1 et en partenariat avec de nombreux constructeurs automobiles, ça fait envie. La vibe Forza est réelle, mais peut-on reprocher à un titre de s’inspirer de ce qui se fait de mieux ?

Là aussi, nous avons eu l’opportunité de tester le jeu sur une courte période manette en main, le temps d’appréhender les sensations de conduite et de découvrir une petite partie du vaste monde proposé. Le titre nous a-t-il convaincu ? Notre preview sera disponible en début de semaine prochaine.

Pour terminer, nous avons pu poser les yeux (mais pas les mains) sur deux simulations sportives en approche chez Nacon: Rugby 24 et TieBreak, jeu de tennis qui aura la difficile tâche de venir défier le retour de Top Spin chez le monstre 2K. Mention spéciale à la modélisation des nombreux joueurs et joueuses professionnels dans les deux titres. La motion-capture a fait des miracles, et les animations faciales et gestuelles sont une réussite. Difficile encore une fois de juger sans jouer mais nous n’avons pas forcément été convaincus par les animations durant les rencontres. Rugby 24 ne nous a pas semblé retranscrire l’intensité d’un match de rugby, tout comme TieBreak le rythme d’une rencontre de tennis de haut niveau. Bonne nouvelle, les deux jeux sont encore en développement, avec une vraie marge de progression et une volonté affichée du côté de Nacon de s’appuyer sur les feedbacks des utilisateurs.

Si tous les jeux proposés à l’essai durant cette BigBen Week ne marqueront pas sans doute pas l’année, nous sommes ressortis de l’événement avec le sourire et la sensation que Nacon a un rôle à jouer dans l’industrie vidéoludique en 2024. Et pourquoi pas placer un titre parmi les grosses surprises de l’année ? Sera-ce Ravenswatch, Greedfall 2 ou Test Drive Unlimited ? Affaire à suivre.