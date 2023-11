Test souris Nacon GM-180 – Élégante, efficace… et pas chère !

« C’est pas parce que c’est plus cher que c’est mieux ». Une parole aux accents maternels (mais aussi quasiment une punchline de Seth Gueko1) qui se vérifie encore aujourd’hui. Entre les stratégies marketing qui visent à faire passer un article pour un produit luxueux simplement en le vendant plus cher que sa valeur, et la « shrinkflation », qui vide les emballages d’une partie de leur contenu sans en changer le prix, jamais les valeurs indiquées sur les étiquettes n’ont eu si peu de sens. Mais alors pourquoi cette mise en contexte marketing en tête du test d’une souris ? Tout simplement parce que celle-ci se trouve plutôt en bas de tableau question tarif, sans que ses performances n’en pâtissent. Bien et pas cher, ça existe : et pour les souris, c’est la Nacon GM180 qui montre l’exemple.

La Nacon GM-180 est une souris sans fil – et dans cette gamme de prix, il faut le mentionner immédiatement – orientée gaming, mais polyvalente. Plutôt élégante, elle a un profil allongé qui lui confère une allure qu’on qualifierait de sportive pour une voiture, et offre un excellent confort à l’usage, la main n’ayant pas à se crisper sur le matériel. Alors que la plupart des constructeurs optent pour des designs complexes et anguleux « pour faire gaming », la Nacon GM-180 se démarque par la douceur de ses lignes, tout en rondeur.

Une allure offrant un confort d’utilisation appuyé par le matériau choisi, un plastique au toucher « velours » très agréable à prendre en main, mais qui retient un peu trop les traces de doigts. Un plastique « dur » plus classique est utilisé pour le tour de la bête et les boutons, tandis que la molette est équipée d’un caoutchouc pour l’adhérence.

Toujours question design, la souris frime un peu avec un éclairage RGB situé à l’arrière du contrôleur, illuminant le logo de la marque trônant au sein d’une série d’hexagones. Un éclairage dont la couleur change automatiquement et de façon continue, et qui n’est (hélas ?) pas accompagné d’une application qui permettrait de le régler. De toute façon, situé la plupart du temps sous la paume de la main, il est en général invisible. Un bouton sous la souris permet d’ailleurs de le désactiver, mais cela désactive aussi le rétro-éclaraige de la molette (qui reste lui d’un bleu imperturbable quelles que soit la situation).

Pour étendre la vie de la batterie, l’éclairage se coupe automatiquement après quelques secondes d’inutilisation, puis reprend quand la souris est à nouveau en mouvement. La batterie, justement, est une pile AA rechargeable directement en connectant la souris en USB via un câble fourni dans la boite. La connectique micro-USB, alors que l’on est désormais habitué à l’USB-C, laisse à penser que le modèle n’est plus tout récent. De fait, la souris date du printemps 2021 (mais elle ne fait pas son âge !).

La documentation mentionne une batterie qui dure une trentaine d’heures. Sans chronométrer, nous utilisons l’appareil au quotidien depuis quelques jours, et il semble que la promesse soit tenue. Il faut insister sur le fait que la pile rechargeable est bien fournie avec la souris. Encore une fois, dans cette gamme de prix, cela n’avait rien d’évident !

Côté performance, en plus de ses deux boutons et de sa molette cliquable, la souris dispose de 2 boutons latéraux, qui servent nativement pour naviguer entre les pages sur internet (page précédente et page suivante) et qui pourront être configurés selon les besoins au sein de chaque jeu. Le design profilé de la GM-180 fait que ces deux boutons tombent peut-être un peu trop près du pouce, ce qui nous a amené à cliquer involontairement à quelques reprises. Peut-être est-ce aussi dû à un manque d’habitude de la prise en main de cette souris en particulier ? Ce serait la seule vraie critique à lui faire, et vous aurez compris qu’elle n’est qu’au conditionnel !

Deux boutons figurent enfin sur le dos de l’engin, permettant de régler directement sa sensibilité sur 4 niveaux pré-réglés, de 800 à 2200 dpi. Des touches indispensables du fait que la souris n’est pas accompagnée d’une application permettant les bidouillages. Avec ses 99 grammes, batterie incluses, à l’usage, la souris répond fidèlement. Testée avec ou sans tapis, sur différents matériaux, elle s’est montrée efficace en toutes circonstances.

La souris GM-180 est aussi satisfaisante que surprenante, surtout quand on la compare à la concurrence. Sans fil, vendue moins de 20€ sur le site du fabriquant, elle remplit parfaitement sa mission. Bien sûr, il lui manquera quelques à-côtés bling-bling des souris haut de gamme, comme une molette latérale, ou une application dédiée pour gérer ses réglages. Mais avec un design appréciable et une efficacité dont on n’a pas trouvé la faille, difficile de se montrer critique à ce prix !

1 « S’habiller cher ne veut pas dire s’habiller bien », Seth Gueko, in Dans Quelques Euros