Quelles sont les sorties jeux video du mois de mai 2026 ?

Nous arrivons doucement mais sûrement à mai ! Ce joli mois de printemps compte les beaux jours, mais aussi de nombreux jours fériés, l’occasion rêvée de faire un ou plusieurs ponts, voire carrément des viaducs pour les plus chanceux, du temps libre à foison pour prendre toujours plus de plaisir du côté des jeux vidéo.

D’ailleurs, de nombreuses sorties accompagnent ce mois. Voyager au Japon à bord des plus beaux bolides de la planète avec Forza Horizon 6 ? Ou pourquoi pas combattre le crime dans LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir ? Peut-être, vous préférez rester discret pour devenir agent secret avec 007 First Light ? Enfin, si vous Credo est de découvrir un monde fait de couleurs et de poésies, Yoshi and the Mysterious Book vous enchantera à coup sûr. Bref, il y a de quoi faire et pour tous les goûts. Voyons sans plus tarder les sorties jeux vidéo de mai 2026 :

PlayStation 5

WILL: Follow The Light – 07/05

Mixtape – 07/05

The Dark Pictures: Directive 8020 – 12/05

Copa City – 21/05

King of Tokyo – 21/05

Coffee Talk Tokyo – 21/05

Busby 4D – 22/05

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir – 22/05

The Relic: First Guardian – 26/05

Yerba Buena – 26/05

007 First Light – 27/05

Xbox Series

WILL: Follow The Light – 07/05

Mixtape – 07/05

The Dark Pictures: Directive 8020 – 12/05

Forza Horizon 6 – 19/05

Copa City – 21/05

King of Tokyo – 21/05

Coffee Talk Tokyo – 21/05

Busby 4D – 22/05

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir – 22/05

The Relic: First Guardian – 26/05

Yerba Buena – 26/05

007 First Light – 27/05

Nintendo Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book – 21/05

Coffee Talk Tokyo – 21/05

Busby 4D – 22/05

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir – 22/05

007 First Light – 27/05

PC

WILL: Follow The Light – 07/05

Mixtape – 07/05

The Dark Pictures: Directive 8020 – 12/05

Forza Horizon 6 – 19/05

Thick as Thieves – 20/05

Copa City – 21/05

Zero Parades – 21/05

King of Tokyo – 21/05

Coffee Talk Tokyo – 21/05

Busby 4D – 22/05

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir – 22/05

Paralives – 25/05

The Relic: First Guardian – 26/05

Yerba Buena – 26/05

007 First Light – 27/05

Sur quel(s) jeux(x) allez-vous jeter votre dévolu ? Dites-le-nous en commentaire et rendez-vous dès le mois prochain pour la suite des réjouissances. En attendant, bon jeu !