tt

Forza Horizon 6 annonce sa sortie et détaille ses ambitions

Forza Horizon 6 date de sortie gameplay

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

2 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !