Minecraft – De nouveaux skins pour célébrer la campagne d’Halo Infinite

La campagne solo d’Halo Infinite est sortie depuis quelques jours et vous avez peut-être déjà pu apprécier la nouvelle aventure de Master Chief au cœur des paysages sublimes de Zeta Halo. L’armure de Master Chief n’a jamais été aussi reluisante mais, si vous préférez la forme cubique de Master Chief, pas de panique il y en aura pour tous les goûts grâce à Minecraft. 343 Industries et Mojang Studios font un partenariat avec 4J Studios pour proposer huit nouveaux skins du populaire Master Chief afin de célébrer en grande pompe le lancement de la campagne solo d’Halo Infinite. Parmi ces nouveaux ajouts cosmétiques, on retrouve le commandant Laurette Agryna, le chef de guerre Escharum, le redoutable Jega’Rdomnai et bien d’autres avec évidemment, non pas une mais trois versions de l’emblématique Master Chief.

Le vestiaire s’enrichit également avec des casques, des chapeaux ou encore la chemise du surintendant. On saupoudre le tout avec quelques emotes et vous êtes prêts à rejoindre Master Chief dans sa nouvelle aventure. Le Master Chief Mash-up Pack comprend une bande-son originale, un pack de textures uniques, une interface utilisateur thématique et bien d’autres encore pour profiter pleinement de l’expérience Halo Infinite sur Minecraft.

Entre le lancement de la campagne solo et l’annonce de la série, Halo est au top de sa forme malgré quelques fonctionnalités qui manquent, pourtant promis aux joueurs. On parle notamment de la possibilité de choisir les missions à refaire, option qui est actuellement en développement. La campagne est solo, mais les joueurs attendent une grande fonctionnalité : celle de réaliser la campagne en coopération avec d’autres joueurs. Malheureusement, Joseph Staten, le directeur artistique de 343 Industries a précisé que cela ne sera pas possible avant le mois de Mai 2022. Pour rappel, Minecraft et Halo Infinite sont tous les deux disponibles sur le Xbox Game Pass.