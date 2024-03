Minecraft court derrière Fortnite

Minecraft est depuis longtemps devenu un jeu-service, c’est un fait. Petit rappel et coup de vieux pour nombre d’entre nous, le titre original est paru en 2011 et est aujourd’hui toujours actif. Nous le soupçonnons par ailleurs de ne pas s’arrêter avant un bon moment tant sa popularité peine à diminuer.

Or, pour qu’un jeu tienne autant sur la longueur, il faut bien qu’il trouve des moyens de se renouveler et de retenir le joueur. Jusque-là, difficile de crier au jeu-service, les MMO n’ont après tout pas attendu cette appellation pour exister, mais Minecraft propose de nombreux éléments qui font penser à cette philosophie de game design controversée.

En plus des mises à jour régulières, des ajouts de contenu, des différents modes proposés et de la forte implication de la communauté, Minecraft s’est déjà doté d’une formule d’abonnement pour ses Realms mais aussi d’un marketplace qui propose des add-ons, des skins, des packs de textures, etc. Tout cela pour un jeu à la base payant, au contenu certes important, mais qui avait avant l’introduction de ce marketplace plutôt la saine habitude de s’alimenter grâce à des moddeurs passionnés, sans que les joueurs aient besoin de déverser plus d’argent.

Désormais, le titre de Mojang fait un pas de plus dans cette direction, un pas de géant qui plus est, puisque ce marketplace va être agrémenté d’un Season Pass. En effet, un abonnement va dorénavant permettre au joueur de profiter d’une partie du contenu du marketplace avec des changements chaque mois. Mojang promet que son Season Pass donnera aux joueurs l’accès à « plus de 150 packs de contenu différents ». Tout cela, bien entendu, accompagné en grande pompe par des annonces d’ajouts majeurs pour le jeu de base durant l’année 2024.

Si certains joueurs peuvent se sentir gagnants avec une telle offre, notamment s’ils ont déjà l’habitude d’acheter sur le marketplace, nous peinons à y voir autre chose qu’un opportunisme cynique né des modes qui régissent le marché du jeu vidéo. Une inspiration peut-être prise chez la concurrence directe de chez Epic ? Et pourquoi pas, si cela fonctionne ?

Nous trouvons dans tous les cas dommage qu’un jeu qui encourage la créativité et la liberté comme le fait Minecraft tombe de plus en plus dans les travers d’une industrie qui fonce droit dans le mur à cause des pièges qu’elle met elle-même en place… Parfois, il faut savoir s’arrêter tant qu’il est encore temps et simplement définitivement terminer son jeu. Après tout, qu’a fait Mojang en dehors de Minecraft depuis 2011 ? Minecraft Dungeons… Il est peut-être temps de se sortir la tête du cube.