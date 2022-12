Minecraft x Avatar – Le Maître de l’Air débarque

Le jeu phare du studio Mojang ne cesse de faire parler de lui. Après avoir proposé une extension aux couleurs du héros capé Batman, c’est au tour du dernier maître de l’air, Aang, de faire son arrivée dans Minecraft accompagné de ses amis. Et cette extension vous promet un voyage dépaysant dans l’univers asiatique des Maîtres des éléments.

En effet, bien que le trailer dévoilé aujourd’hui soit assez flou, nous pouvons déjà déduire ou supposer des choses quant au contenu disponible dans cette extension. Nous embarquons ainsi dans l’univers des Maîtres des éléments, et pouvons retrouver des lieux emblématiques de la série. Les fans les plus aguerris du dessin animé sauront reconnaître ces quelques clins d’œil de la part de Mojang. De plus, nous retrouverons dans ces décors quelques détails graphiques nouveaux, grâce à la collaboration entre Mojang et le studio Gamemode One.

Et qui dit Maîtres des éléments, dit combats. C’est pourquoi nous pouvons dès à présent prendre part à des affrontements entre les protagonistes de la série, à savoir Aang, Zuko, Katara ou Toph. D’autant que le DLC propose un pack de 50 skins tirés de l’anime. Alors entre séismes, boules de feu et attaques aqueuses, nos as de la brique vont pouvoir multiplier les possibilités. Et dans un jeu où le combat n’est pas au premier plan, c’est un plaisir de pouvoir voir que Minecraft essaie de se renouveler.

Au niveau du scénario, le DLC semble nous proposer de prendre part à des quêtes en lien avec l’univers d’Avatar. Le trailer nous montre le personnage d’Appa, une grosse boule de poils tout droit venue de la série Le Dernier Maître de l’Air. La présence de ces personnages présage certainement un scénario fidèle à certains éléments de la série. Ceci, allié aux différents décors disponibles sur la map exclusive, nous promet de partir pour un très beau voyage !

On voit que les équipes de Mojang sont toujours aux petits soins avec leur communauté en apportant toujours plus de nouveautés rafraîchissantes sur leur jeu, et il faut avouer qu’il est fascinant de voir à quel point Minecraft arrive à garder ses joueurs même après onze ans de bons et loyaux services. La nouvelle extension Avatar Legends vous séduira-t-elle ? Elle est disponible dès maintenant pour 1 340 pièces sur le site officiel du jeu.