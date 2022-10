Minecraft : 1.20, une mise à jour à bloc !

Sorti en 2011, le célèbre jeu de cubes Minecraft fait toujours autant parler de lui. En effet le studio Mojang n’hésite pas à déployer régulièrement de nouvelles mises à jour afin d’apporter des nouveautés au jeu, ce qui leur permet de garder constamment leur communauté. C’est pourquoi lors du Minecraft Live 2022 le 16 octobre dernier, Mojang a annoncé le déploiement de la mise à jour 1.20, prévu pour le printemps 2023. Et elle apportera quelques changements qui plairont certainement aux amateurs du jeu aux mille carrés !

Des moutons, des vaches, des lamas, des poules, des loups ou encore d’autres créatures plus farfelues les unes que les autres, Mojang a créé une vraie ménagerie depuis la sortie de son jeu phare. Et les développeurs n’hésitent pas à rajouter de nouvelles têtes dans leur bestiaire à chaque fois qu’ils en ont l’occasion ! Le Minecraft Live 2022 a pu ainsi nous dévoiler deux nouvelles créatures qui ne risquent pas de décevoir :

En effet, nous avons dans un premier temps eu la confirmation qu’il y aurait la possibilité de monter des dromadaires dans le jeu ! Ils pourraient accueillir jusqu’à deux joueurs et auraient la possibilité de « dash », ce qui permettra au joueur de se déplacer plus rapidement sur la map. Ils se reproduiront à l’aide des cactus présents dans le désert, le désert étant le milieu naturel dans lequel nous pourrons croiser ces créatures bossues.

La deuxième bestiole annoncée est le résultat du mob vote 2022 effectué par les fans du jeu qui ont choisi d’intégrer dans ce dernier le Sniffer, une créature « ancienne » dont les œufs se trouveraient à l’intérieur des coffres des ruines sous-marines. Afin de faire éclore un Sniffer, il faudra ramener l’œuf trouvé sous l’eau jusqu’à la surface et attendre qu’il sorte de son nid douillet. A l’heure actuelle, nous n’avons pas plus d’informations que ça sur l’animal, si ce n’est qu’il serait capable de ramasser des graines au sol afin que le joueur puisse faire pousser de nouvelles plantes.

Côté mobilier, nous avons eu le droit à des nouveautés qui apporteront quelques changements plaisants au jeu :

Le bois de bambou arrive sur Minecraft ! Il sera intégré aux sets de bois actuellement disponibles, et il existera d’ailleurs un bois unique appelé « Mosaïque de bambou », ce bloc apportera un aspect décoratif non négligeable. Le bambou apportera un design unique au bois, aux escaliers, aux clôtures ou encore aux trappes. Nous aurons également la possibilité de construire des radeaux en bambou, et ils pourront accueillir deux joueurs ainsi que des coffres. Ce radeau est une variante des bateaux actuellement disponibles dans le jeu. C’est moins confortable qu’un dromadaire, mais ça peut servir !

La bibliothèque sculptée débarque ! Il s'agit d'une bibliothèque entièrement fonctionnelle et interactive. Les joueurs pourront y stocker jusqu'à 6 livres quel que soit leur type et auront la possibilité de prendre ou reposer un livre déposé dans cette bibliothèque. Elle fonctionnera avec la redstone, ce qui permettra au joueur de savoir quand un livre a été déposé ou retiré, mais il pourra également créer des passages secrets.

Les pancartes suspendues entrent en scène ! Depuis la création du jeu, les joueurs n’avaient que des pancartes classiques à planter dans le sol. L’usage était donc assez restreint dès lors que l’on voulait rajouter une touche d’originalité à nos fondations. Mais avec la mise à jour 1.20, les pancartes suspendues arrivent, et ça fait du bien ! Nous pourrons les crafter avec du bois et des chaînes. Selon le type de bois utilisé, nous pourrons choisir la couleur de nos pancartes. Le système de saisie de texte ne diffère pas de celui utilisé sur les pancartes classiques.

Enfin, une dernière information nous a été révélée et elle n’est pas des moindres. En effet, nos amis Steve et Alex vont avoir de nouveaux acolytes. Pour la toute première fois, les joueurs pourront choisir un skin par défaut parmi 7 nouveaux personnages ! Ils auront chacun une tenue qui leur est propre (au même titre que Steve et Alex). Les nouveaux personnages se nomment Makene, Efe, Noor, Kai, Ari, Sunny et Zuri et seront ajoutés fin novembre/début décembre 2022 dans une mise à jour à part entière.

Autrement, une extension sur le thème de Batman est sorti aujourd’hui. Cette extension contient un pack de skins et une histoire inédite. L’histoire nous plonge dans la peau du super-héros et nous devons éliminer les vilains venus envahir Minecraft avec l’aide de Caped Crusader. Le DLC coûte 490 pièces Minecraft ou 2,99$. Pour l’obtenir, il vous suffit d’aller sur le marché Minecraft et de taper dans la barre de recherche le nom de la célèbre chauve-souris de DC comics. Alors, prêts à taper du vilain ?

En tout cas, Mojang a décidé de faire peau neuve ces derniers temps que ce soit avec leur mise à jour 1.20 ou avec le nouveau DLC Batman. La communauté ne peut être que satisfaite à l’annonce de ces nouveautés. Qu’il s’agisse des nouvelles créatures, du mobilier, des nouveaux skins par défaut ou des excursions à Gotham City, il y en a pour tout le monde ! Pour rappel, la mise à jour 1.20 sera déployée au printemps 2023.