Gears of War Reloaded – This PS5 is an Xbox

Si vous suivez l’actu du jeu vidéo, vous êtes surement passé devant cette campagne de pub Microsoft dans laquelle tout est une Xbox ? Pour vanter la possibilité de jouer à la Xbox sur des appareils autres que les Xbox Series (sur PC, Steam Deck, ou encore, grâce au cloud gaming, sur mobile, Amazon Firestick et directement depuis l’app installée sur une télé connectée…), Microsoft mettait en scène ces différents appareils flanqué du slogan « This is an Xbox » (c’est une Xbox). Avec la sortie de Gears of War: Reloaded, on pourrait créer une nouvelle case avec une PS5 flanquée du même slogan…

Après la grosse (ancienne) exclu de Noël, Indiana Jones et le Cercle Ancien, et la licence la plus « Xbox » qui soit, Forza Horizon, Gears of War est probablement le dernier titre « identitaire » Xbox à faire son chemin sur PS5. Il s’agira d’un remaster du tout premier titre sorti en 2006, incluant tout ce que le joueur contemporain est en droit d’attendre : 4k, HDR, 120fps, suppression des temps de chargement visibles… Tout sauf peut être l’originalité : le titre, qui fêtera très bientôt ses vingt ans, avait déjà eu droit a un remaster.

Mais ce qui fait l’événement ici, c’est bien la sortie du jeu, longtemps exclu Xbox avec un statut de « system seller », sur PlayStation. Et un certain nombre de fidèles de la console de Sony n’y ont peut-être jamais joué, ce qui promet une belle audience potentielle au titre. Et si le jeu est effectivement un succès sur PS5, se posera la question de l’acronyme : GoW pourra alors désigner à la fois Gears of War et l’historique God of War ! Ce sera en tout cas un beau coup de projecteur sur la licence alors que Gears of War: E-Day, le prochain titre majeur de la série, a été annoncé l’an dernier par Microsoft sans avoir encore de date de sortie.

Après que Forza Horizon fut le titre le plus précommandé sur PS5, et qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien s’y soit mieux vendu encore que sur Steam lors de sa sortie, et sans même parler de Call of Duty, Xbox est devenu un acteur essentiel du catalogue PlayStation. Qui aurait imaginé ce changement de paradigme il n’y a encore que quelques mois ? Gears of War: Reloaded sortira le 26 aout sur PC, Xbox et PS5. Rien n’est encore prévu sur Switch 2, mais on ne serait pas étonné qu’une annonce en ce sens survienne un peu plus tard…