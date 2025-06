Wholesome Direct 2025 – Overdose de mignonnerie ?

Au milieu de toutes les conférences de début d’été, le Wholesome Direct semble toujours se démarquer du lot. Ambiance lumières tamisées, animaux mignons et cosy games : la présentation nous montre uniquement des petits jeux relaxants, sans violence, quasiment tous issus de la scène indépendante. Un parti pris assumé jusqu’au bout puisque le Wholesome Direct met aussi en avant des valeurs d’inclusivité et de bienveillance, autant envers les joueurs qu’envers les équipes de développement.

Cette année, ce sont plus de cinquante nouveaux jeux tous plus mignons les uns que les autres qui ont été présentés lors de la conférence. Difficile de ne pas finir par voir une certaine redondance entre les titres proposés, quand bien même on sent qu’ils sont tous faits avec amour.

Des chatons, du rose et des fleurs

Les cosy games ne sont évidemment pas les seuls à finir par se ressembler, et s’inspirer des codes d’un genre ne veut pas dire qu’un jeu sera moins bon. Difficile d’ailleurs de réellement définir ce qu’est un cosy game : cette catégorie englobe aussi bien les simulation de vie à la ferme que certains jeux d’exploration ou bacs à sable. Finalement, il semblerait que les critères pour avoir droit à cette appellation soient surtout liés à l’absence de violence et à l’ambiance bienveillante et relaxante qui s’en dégage.

C’est donc sans surprise qu’on découvre Collector’s Cove, Luma Island, Out and About, tous dans la veine de Story of Seasons (également annoncé dans ce Wholesome Direct) ou Stardew Valley. Ces trois jeux ont certes tous une touche personnelle qui les différencie des autres, mais en reprenant une recette bien connue désormais.

Autre genre particulièrement à la mode : les simulations de travail. On nous présente Discounty, où l’on pourra gérer son petit magasin, Leaf Blower Co, un genre de Powerwash Simulator avec un souffleur de feuilles, ou encore KuloNiku: Bowl Up! dans lequel il faudra satisfaire les clients de son restaurant de nouilles.

Quelques titres sortent néanmoins du lot : Ambroise Nifflette & the Gleaned Bell, jeu d’enquête tout droit sorti d’un coffre à jouets anciens, Winter Burrow, où il faudra préparer le terrier d’une petite souris pour passer l’hiver, ou encore Everdeep Aurora et son esthétique marquée, loin des couleurs pastels habituelles des jeux cosy.

Avec autant de jeux présentés lors du Wholesome Direct, difficile de ne pas trouver son bonheur quelque part, malgré les ressemblances entre certains titres. Si nous ne pouvons pas présenter tous les jeux ici sans faire de redite avec la conférence elle-même, certaines propositions semblent encore pouvoir se démarquer des autres. Difficile également de ne pas soutenir l’événement qui met en avant de plus petits créateurs, et qui reverse une partie des ventes de son t-shirt officiel à une association d’aides aux personnes transgenres cette année.